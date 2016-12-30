Старая Сарепта покажет секретные архивы Печать
30.12.2016 13:12

Старая Сарепта покажет секретные архивы

3 января волгоградцам расскажут о шпионах и масонах музея-заповедника Старая Сарепта.

В новом году на территории музея начнет работу экскурсионная программа «Сарепта под грифом секретно», которая расскажет жителям города о ранее неизвестных фактах об истории колонии Сарепта.

Сотрудники музея покажут результаты большой исследовательской работы, которая проводилась в архивах России и Германии.

В ходе исследования выяснилось, что жители Сарепты в первой половине XIX века занимались промышленным шпионажем и входили в разветвленную сеть шпионских общин по всему миру.

Также стало известно, что Сарепту неоднократно посещали представители масонских лож, которые перемещались по территории по сети уникальных подземных ходов.

Эти и другие факты с подробностями расскажут посетителям работники Старой Сарепты 3 января в 13.00.

Юлия Соболева
Фото: Старая Сарепта

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