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|Старая Сарепта покажет секретные архивы
|30.12.2016 13:12
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В новом году на территории музея начнет работу экскурсионная программа «Сарепта под грифом секретно», которая расскажет жителям города о ранее неизвестных фактах об истории колонии Сарепта.
Сотрудники музея покажут результаты большой исследовательской работы, которая проводилась в архивах России и Германии.
В ходе исследования выяснилось, что жители Сарепты в первой половине XIX века занимались промышленным шпионажем и входили в разветвленную сеть шпионских общин по всему миру.
Также стало известно, что Сарепту неоднократно посещали представители масонских лож, которые перемещались по территории по сети уникальных подземных ходов.
Эти и другие факты с подробностями расскажут посетителям работники Старой Сарепты 3 января в 13.00.
Юлия Соболева
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