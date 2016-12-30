Мэрия Волгограда потратит на телесюжеты о себе почти 3 миллиона Печать
30.12.2016 14:35

Мэрия Волгограда потратит на телесюжеты о себе почти 3 миллионаАдминистрация города разместила заявку на приобретение услуг по производству и эфирному вещанию.

Сегодня на официальном сайте госзакупок появилась заявка от администрации Волгограда на приобретение 185 минут телевизионных материалов.

Согласно размещенной документации на видеоролики планируется потратить 2 935 33,95 рублей из городского бюджета. Телевизионные материалы будут призваны доводить до сведения жителей информацию от муниципалитета.

К участникам конкурса предъявлены такие требования, как наличие возможности выездных телеэфиров, выдачи звонков и смс в прямой эфир, наложения графической информации на видеосигнал и другие.

«Отчитываться» перед горожанами администрация планирует о решении вопросов ЖКХ, социальной сферы, транспорта, образования и другие.

Напомним, что 20 декабря на сайте госзакупок появилась аналогичная заявка от администрации Волгоградской области на 26 миллионов рублей.

Всего аппарат губернатора купит 765 минут видеоматериалов, 258 радиоэфиров, 3000 квадратных сантиметров статей и 23 публикации в интрнете.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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