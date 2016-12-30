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|Мэрия Волгограда потратит на телесюжеты о себе почти 3 миллиона
|30.12.2016 14:35
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Администрация города разместила заявку на приобретение услуг по производству и эфирному вещанию.
Сегодня на официальном сайте госзакупок появилась заявка от администрации Волгограда на приобретение 185 минут телевизионных материалов.
Согласно размещенной документации на видеоролики планируется потратить 2 935 33,95 рублей из городского бюджета. Телевизионные материалы будут призваны доводить до сведения жителей информацию от муниципалитета.
К участникам конкурса предъявлены такие требования, как наличие возможности выездных телеэфиров, выдачи звонков и смс в прямой эфир, наложения графической информации на видеосигнал и другие.
«Отчитываться» перед горожанами администрация планирует о решении вопросов ЖКХ, социальной сферы, транспорта, образования и другие.
Напомним, что 20 декабря на сайте госзакупок появилась аналогичная заявка от администрации Волгоградской области на 26 миллионов рублей.
Всего аппарат губернатора купит 765 минут видеоматериалов, 258 радиоэфиров, 3000 квадратных сантиметров статей и 23 публикации в интрнете.
Юлия Соболева
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