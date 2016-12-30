Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии, заведение, расположившееся на площади около 500 метров,

было отключено от всех коммуникаций, собственник самостоятельно разобрал и вывез мебель и инвентарь. Накануне днем, бригада специалистов в присутствии сотрудников муниципальной службы спасения, с привлечением муниципальной техники, приступила к разбору основных конструкций. Демонтаж построек продолжался до позднего вечера. Теперь все затраты, которые понес муниципалитет при проведении работ, придется оплатить ответчику по делу.

Как пояснили в горадминистрации, несколько лет назад ночной клуб "Звездный" в буквальном смысле "пристроился" к зданию волгоградского речпорта, нарушив при этом единую архитектурную композицию. Мэрия Волгограда обратилась в суд с иском о сносе незаконной постройки. Судебное разбирательство длилось 5 лет. Итогом стало вынесеннего решение: ночной клуб "Звездный" незаконно находится на территории речпорта и подлежит сносу.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда