В Волгограде демонтировали бывший ночной клуб "Звездный" Печать
30.12.2016 15:07

В Волгограде демонтировали бывший ночной клуб

29 декабря истекли 5 дней, отведенные владельцу клуба «Звездный» для самостоятельного демонтажа помещений. Собственник не исполнил предписание службы судебных приставов и власти города в принудительном порядке при помощи тяжелой спецтехники приступили к демонтажу бывшего ночного клуба.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии, заведение, расположившееся на площади около 500 метров,
было отключено от всех коммуникаций, собственник самостоятельно разобрал и вывез мебель и инвентарь. Накануне днем, бригада специалистов в присутствии сотрудников муниципальной службы спасения, с привлечением муниципальной техники, приступила к разбору основных конструкций. Демонтаж построек продолжался до позднего вечера. Теперь все затраты, которые понес муниципалитет при проведении работ, придется оплатить ответчику по делу.

Как пояснили в горадминистрации, несколько лет назад ночной клуб "Звездный" в буквальном смысле "пристроился" к зданию волгоградского речпорта, нарушив при этом единую архитектурную композицию. Мэрия Волгограда обратилась в суд с иском о сносе незаконной постройки. Судебное разбирательство длилось 5 лет. Итогом стало вынесеннего решение: ночной клуб "Звездный" незаконно находится на территории речпорта и подлежит сносу.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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