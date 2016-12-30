В новогодние праздники перекроют дороги в различных районах города Печать
30.12.2016 15:12

В новогодние праздники перекроют дороги в различных районах города

Ограничение движения коснется не только центральных улиц, но и дорог в районах.

В связи с проведением праздничных мероприятий для обеспечения безопасности горожан ряд улиц в различных районах города будет закрыт.

С 20.00 31 декабря до 4.00 1 января остановка и стоянка будет запрещена на улице Даугавской в границах дома №4 до улицы Калининградской.

С 20.00 31 декабря по 5.00 1 января проехать и припарковать автомобиль нельзя будет по проспекту Ленина в границах от проспекта Металлургов до дома №99.

С 22.00 6 октября до 5.00 7 января 2017 года запрещено будет движение по Кузнецкой в границах от улицы Елисеева и до Елецкой, а также по улице Липецкой в границах от проезда, соединяющего Кузнецкую и Елецкую, до улицы Буханцева.

Напомним, что в дни праздников перекроют центральные улицы и площадь Павших борцов.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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