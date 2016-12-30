Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
Главный вопрос, который волнует всех хозяек: что готовить на праздничный стол и как встречать новый ....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|В новогодние праздники перекроют дороги в различных районах города
|30.12.2016 15:12
|
В связи с проведением праздничных мероприятий для обеспечения безопасности горожан ряд улиц в различных районах города будет закрыт.
С 20.00 31 декабря до 4.00 1 января остановка и стоянка будет запрещена на улице Даугавской в границах дома №4 до улицы Калининградской.
С 20.00 31 декабря по 5.00 1 января проехать и припарковать автомобиль нельзя будет по проспекту Ленина в границах от проспекта Металлургов до дома №99.
С 22.00 6 октября до 5.00 7 января 2017 года запрещено будет движение по Кузнецкой в границах от улицы Елисеева и до Елецкой, а также по улице Липецкой в границах от проезда, соединяющего Кузнецкую и Елецкую, до улицы Буханцева.
Напомним, что в дни праздников перекроют центральные улицы и площадь Павших борцов.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:51
Газ в жилых домах могут запретить
-
15:12
В новогодние праздники перекроют дороги в различных районах города
-
15:07
В Волгограде демонтировали бывший ночной клуб "Звездный"
-
14:42
МИД предложил объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата
-
14:35
Мэрия Волгограда потратит на телесюжеты о себе почти 3 миллиона
-
13:46
В Волгограде 18-летние автоворы угнали "десятку"
-
13:12
Старая Сарепта покажет секретные архивы
-
12:12
Цена оливье в Волгограде оказалась одной из самых низких в стране
-
11:41
В Москве один сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате нападения
-
11:24
По факту гибели двух детей от угарного газа начат уголовный процесс
-
11:13
С 1 января установят новые тарифы на пригородные поезда
-
10:27
За один вечер в Красноармейском районе произошло два смертельных ДТП
-
09:46
Под Волгоградом пожар унёс жизнь мужчины
-
07:01
Артемий Панарин подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхокс»
Самое читаемое
-
13:46
В Волгограде 18-летние автоворы угнали "десятку"
-
11:41
В Москве один сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате нападения
-
11:24
По факту гибели двух детей от угарного газа начат уголовный процесс
-
10:27
За один вечер в Красноармейском районе произошло два смертельных ДТП
-
09:46
Под Волгоградом пожар унёс жизнь мужчины
-
29.12.2016 18:31
Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками
-
29.12.2016 17:02
36-летняя москвичка умерла после укола лидокаина на дому
Последние комментарии
-
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
Бочаров бабам своим подарит. Настоящий полковник >>
-
-
Волгоградцы устроили новогодний флешмоб
-
Как же я не знала, тоже бы приехала((((( >>
-
-
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
-
Минтруд РФ хочет снизить смертность россиян примерно на 15%
-
Интересно каким способом? Наверное повышая стоимость лекарств и увеличения количества платных медицинских ... >>
-
-
Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками
-
Обнаружено тело погибшего на ГЭС предпринимателя
-
Движение вперёд!! >>
-
-
Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие
-
Правильное предложение >>
-
-
Решение об аутсорсинге питания в детсадах было принято с нарушениями
-
Прокуратуре надо отклонить процедуру аутсорсинга. >>
-