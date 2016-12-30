Газ в жилых домах могут запретить



Алёшин предлагает принять принципиальное решение о запрете использования газа, чтобы не допустить взрывы и пожары, приводящие к гибели людей и разрушениям жилых зданий.

По мнению главы ведомства, запретить газ необходимо как в строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах. При этом, запрет газа не повлияет на бытовые нужды жильцов, в частности — приготовление пищи, так как для него нужно не более 1% от общего количества использования газа.

В качестве альтернативы Алёшин предлагает устанавливать в жилых домах электробытовые приборы.

В последние годы в России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. Так, в 2016 году взрывы газа произошли в Воронеже, Ярославле, Черняховске (Калининградская область), Балаково, Оренбурге, Выселках (Краснодарский край), Старом Осколе, Советской Гавани (Хабаровский край), Илиинском-Хованском (Ивановская область), Иваново, Балашихе и Рязани. В общей сложности погибло 28 человек.

По данным Росстата на 2015 год, в России газифицировано 67% жилищного фонда.

Лилия Финько