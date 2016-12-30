Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
Главный вопрос, который волнует всех хозяек: что готовить на праздничный стол и как встречать новый ....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Газ в жилых домах могут запретить
|30.12.2016 15:51
|
По мнению главы ведомства, запретить газ необходимо как в строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах. При этом, запрет газа не повлияет на бытовые нужды жильцов, в частности — приготовление пищи, так как для него нужно не более 1% от общего количества использования газа.
В качестве альтернативы Алёшин предлагает устанавливать в жилых домах электробытовые приборы.
В последние годы в России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. Так, в 2016 году взрывы газа произошли в Воронеже, Ярославле, Черняховске (Калининградская область), Балаково, Оренбурге, Выселках (Краснодарский край), Старом Осколе, Советской Гавани (Хабаровский край), Илиинском-Хованском (Ивановская область), Иваново, Балашихе и Рязани. В общей сложности погибло 28 человек.
По данным Росстата на 2015 год, в России газифицировано 67% жилищного фонда.
Лилия Финько
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:51
Газ в жилых домах могут запретить
-
15:12
В новогодние праздники перекроют дороги в различных районах города
-
15:07
В Волгограде демонтировали бывший ночной клуб "Звездный"
-
14:42
МИД предложил объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата
-
14:35
Мэрия Волгограда потратит на телесюжеты о себе почти 3 миллиона
-
13:46
В Волгограде 18-летние автоворы угнали "десятку"
-
13:12
Старая Сарепта покажет секретные архивы
-
12:12
Цена оливье в Волгограде оказалась одной из самых низких в стране
-
11:41
В Москве один сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате нападения
-
11:24
По факту гибели двух детей от угарного газа начат уголовный процесс
-
11:13
С 1 января установят новые тарифы на пригородные поезда
-
10:27
За один вечер в Красноармейском районе произошло два смертельных ДТП
-
09:46
Под Волгоградом пожар унёс жизнь мужчины
-
07:01
Артемий Панарин подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхокс»
Самое читаемое
-
13:46
В Волгограде 18-летние автоворы угнали "десятку"
-
11:41
В Москве один сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате нападения
-
11:24
По факту гибели двух детей от угарного газа начат уголовный процесс
-
10:27
За один вечер в Красноармейском районе произошло два смертельных ДТП
-
09:46
Под Волгоградом пожар унёс жизнь мужчины
-
29.12.2016 18:31
Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками
-
29.12.2016 17:02
36-летняя москвичка умерла после укола лидокаина на дому
Последние комментарии
-
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
Бочаров бабам своим подарит. Настоящий полковник >>
-
-
Волгоградцы устроили новогодний флешмоб
-
Как же я не знала, тоже бы приехала((((( >>
-
-
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
-
Минтруд РФ хочет снизить смертность россиян примерно на 15%
-
Интересно каким способом? Наверное повышая стоимость лекарств и увеличения количества платных медицинских ... >>
-
-
Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками
-
Обнаружено тело погибшего на ГЭС предпринимателя
-
Движение вперёд!! >>
-
-
Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие
-
Правильное предложение >>
-
-
Решение об аутсорсинге питания в детсадах было принято с нарушениями
-
Прокуратуре надо отклонить процедуру аутсорсинга. >>
-