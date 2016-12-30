Стало известно, где можно приобрести новые транспортные карты Печать
30.12.2016 16:30

Стало известно, где можно приобрести новые транспортные карты

Сегодня в Волгограде стартовали продажи новых электронных транспортных карт для оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.

В городе-герое с сегодняшнего дня начались продажи электронных транспортных карт, которые предназначены для оплаты проезда в общественном транспорте города.

Официально новая система начнет свою работу только с 1 января, но уже сегодня в тестовом режиме некоторые кондукторы смогут списать средства с карты пассажира.

Купить заветную карточку сегодня можно у кондукторов автобусных маршрутов №20 и 85.

С 1 января продажи откроются на всех автобусных маршрутах, а также в кисках «Союзпечати» по следующим адресам:

Ворошиловский район
ул. Рабоче-Крестьянская, 15
ул. Елецкая, 8

Советский район
ост. «СХИ» пр.Университетский
ост. автобуса «Обувная фабрика»

Дзержинский район
ул. Ангарская, ост. «Рокоссовского»
ул. Симонова, ост. «Поликлиника №28»
пр. М.Жукова, ост. «Ул. Землячки»
ул. Качинцев, ост. «Качинское училище»
ул. 51-я Гвардейская, ост. «Поликлиника №18»

Центральный район
кольцо трамвая, «Детский центр»
Краснооктябрьский район
пересечение пр. Металлургов / ул. М. Ерёменко
ул. 39-я Гвардейская, 20 А / маг. «Радеж»

Тракторозаводский район
площадь Ф. Э. Дзержинского
ост. «Улица Ополченская»
ост. «Новая Спартановка»

Кировский район
ул. 64-й Армии, ресторан «Космос»
ул. 64-й Армии, маг. № 16

Красноармейский район
пр. Канатчиков
ул. Героев Сталинграда, 49
ул. Героев Сталинграда, 35.

Кроме этих пунктов, с 2 января получить карту можно будет в пунктах реализации билетов на остановках городского электротранспорта: «Судоверфь» (Красноармейский район), «Ул. Тополевая» (Кировский район), «Обувная фабрика» (Советский район), «Ул. Триумфальная» (трамвайное депо №5, Краснооктябрьский район), «Завод «Ахтуба» (Дзержинский район).

Отметим, что стоимость карты составит 150 рублей, из которых 100 рублей пойдет на подключение к электронной системе и 50 на счет. В дальнейшем пополнять карты можно будет в пунктах продажи и отделениях Почты России.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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