Жительница области бросила пить и гулять, чтобы вернуть детей из детдома

Некоторое время назад жительница Городищенского района лишилась своих детей, поскольку выпивала и вела асоциальный образ жизни.

За невыполнение родительских обязанностей 8-летняя дочка гражданки и 5-летний сын попали в Детский дом. Однако женщину это не отрезвило, и она продолжила «гулять».

Вскоре судебные приставы завели исполнительное производство в отношении местной жительницы за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.

На встрече с сотрудниками ФССП судебному приставу-исполнителю удалось убедить нерадивую мать прекратить загульный образ жизни, погасить все долги и вернуть детей.

В результате душевного разговора женщина действительно решила измениться. Она бросила пить, благополучно вышла замуж и уже смогла забрать к себе дочь. Сейчас семья решает вопрос о возвращении сына.

- Я заберу своего сына! Я в этом уверена! – говорит гражданка Х.

Отметим, что в Городищенском районе уже был недавно подобный случай. После 10 суток ареста за неуплаченные долги по алиментам женщина решила встать на пусть исправления. Она устроилась на работу и начала помогать маленькому сыну.

Юлия Соболева

Фото: ФССП по Волгоградской области