Волгоградцы в новогодних костюмах на квадроциклах поздравили горожан. ВИДЕО

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|31.12.2016 08:49
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Такая необычная идея родилась у двух наших земляков - Владимира Батоева и Александра Сидельникова.
Как рассказал корреспонденту "СоцИнформБюро" Владимир, идея родилась спонтанно, просто захотелось подарить людям праздник.
- Родилась идея у нас с Александром: сделать праздник для всех жителей и гостей Волгограда, так сказать, задать предпраздничное настроение. Просто проехаться нарядными по улицам города, раздать подарки детям и поднять настроение всем, кто нас увидит.
Ребят поддержали их соклубники из ВРОО "КЛВС" (Волгоградская Региональная Общественная Организация "Клуб любителей внедорожного спорта"). Была назначена дата и определено время выезда на улицы города. Нарядили квадроциклы и, соответственно, себя в Дедов Морозов и снегурочек.
- И вот наступил час старта, - рассказывает Владимир, - Мы решили поехать на главную елку города. Подъехав к ней, мы увидели немного детишек вместе со взрослыми. Мы начали дарить подарки. Конечно, сначала не понимали, как нам это правильно сделать. Пришла идея, что подарок надо давать за какой-нибудь стишок. Увидели, что это очень понравилось и детям, и их родителям. По такому же принципу начали поступать и со следующими детьми. Хотя и не все дети знали стихотворение, но все равно получали подарок от Деда Мороза.
После того, как ребята поздравили всех, кто находился на ёлке в Центральном районе, они отправились в Тракторозаводской район
- Приехав на Спартановку, мы даже немного разочаровались, так как около ёлки гуляла всего лишь одна девочка с мамой. Но наша снегурочка не растерялась: она подозвала девочку, спросила имя и пообещала подарок за стишок. Девочка настолько красиво рассказала стишок, что у нас поднялось настроение. Спустя всего лишь какую-то минуту мы увидели вокруг себя ещё много детей с мамами и папами. Людей с детьми начало появляться все больше и больше, - вспоминает Владимир.
Так как одному Деду Морозу становилось все тяжелее справляться с детьми, ребята из клуба решили по очереди быть сказочным персонажем. Так, в качестве Деда Мороза, помимо Владимира и Александра, побывали Дмитрий Абросимов, Дмитрий Хуртин, Михаил Данилов и Сергей Денисов. А снегурочкой была Анна Абросимова, которая на пару с Серафимой Денисовой созывали детишек.
- Нам очень понравилось, как люди искренне реагировали, радовались, махали руками. Мы с ребятами были одной командой и было очень приятно, что мы можем подарить людям частичку добра и праздника, - отметил Владимир.
Надира Коннова
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