Волжане ответили волгоградцам своим автофлешмобом Печать
31.12.2016 09:52

Волжане ответили волгоградцам своим автофлешмобом

Жители города Волжского достойно ответили на волгоградскую автоелку автозвездой.

Как стало известно "СоцИнформБюро", волжане решили дать достойный ответ жителям Волгограда и устроили свой автофлешмоб. Более 100 автомобилей накануне вечером выстроились в новогоднюю фигуру "елочка" на площадке одной из автошкол города Волжского. Таким образом волжане поздравили свой маленький, но дружный город с наступающим Новым годом.

"Пусть все знают, что в нашем маленьком дружном городе с населением 300000 человек есть очень дружные и отзывчивые автомобилисты! Этот подарок вам, дорогие друзья!",- говорится в одной из волжских групп в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, 28 декабря волгоградские автомобилисты с успехом приняли эстафету новогодней акции, которая сейчас популярна в России, и выстроили на снегу новогодний символ - ёлочку с горящей подписью VLG. Съёмку новогодней инсталляции производили с неба. Площадкой для проведения флешмоба стала площадка перед ТЦ "Комсомолл". Более 100 волгоградцев приняли участие в данной акции. Выдержав все "испытания" флешмоба, участники и организаторы акции уверенно дошли до конца, показав прославленную стойкость и дух единства города.

Волжане ответили волгоградцам своим автофлешмобом

Отметим, что подобные флешмобы появляются накануне Нового года в различных городах. Так, челябинские автомобилисты, выстроившие к Новому году ёлку почти из сотни машин, даже стали героями популярного американского телешоу RightThisMinute (RTM).

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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