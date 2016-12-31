Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154. Видео Печать
31.12.2016 10:53

Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154. Видео

Хор Шиллеровского института исполнил у входа в Генконсульство РФ в Нью-Йорке национальный гимн России в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154. Трогательное послание выложили на канале учебного заведения в YouTube.

Участниками поминальной акции были возложены у диппредставительства цветы. В соболезновании от имени руководства института говорится: "Ансамбль имени Александрова являлся выражением высших моральных ценностей России". Учащиеся выразили надежду, что прославленный коллектив скоро вновь будет восстановлен.

Напомним, самолет Ту-154 Минобоороны России потерпел крушение над Черным морем ранним утром 25 декабря по пути в Сирию. Артисты Ансамбля имени Александрова (64 человека) направлялись туда для того, чтобы поздравить военнослужащих с новогодними праздниками. На борту, помимо артистов, находилась также руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и журналисты трех федеральных СМИ.

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