Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
Главный вопрос, который волнует всех хозяек: что готовить на праздничный стол и как встречать новый ....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с борта Международной космической станции
|31.12.2016 11:57
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Сергей Рыжиков: "Поздравляем вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Наступление Нового года - один из самых волшебных долгожданных праздников."
Андрей Борисенко: "Каждый год с детства мы ждем этот праздник, чтобы загадать желание и мечтаем, чтобы оно обязательно сбылось. На международной космической станции мы можем загадать 16 желаний, потому что целых 16 раз встречаем Новый год. Мы верим в светлое будущее и верим в страну и всех вас, кто живет, трудится во благо России. Работая здесь, на расстоянии нескольких сотен километров над нашей планетой, мы передаем вас самые искренние и теплые поздравления!"
Олег Новицкий: "Мы всегда с вами, страна! Желаем вам здоровья, благополучия, удачи и добра! С Новым годом, с новым счастьем!"
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