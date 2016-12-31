Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с борта Международной космической станции

Сергей Рыжиков: "Поздравляем вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Наступление Нового года - один из самых волшебных долгожданных праздников."

Андрей Борисенко: "Каждый год с детства мы ждем этот праздник, чтобы загадать желание и мечтаем, чтобы оно обязательно сбылось. На международной космической станции мы можем загадать 16 желаний, потому что целых 16 раз встречаем Новый год. Мы верим в светлое будущее и верим в страну и всех вас, кто живет, трудится во благо России. Работая здесь, на расстоянии нескольких сотен километров над нашей планетой, мы передаем вас самые искренние и теплые поздравления!"

Олег Новицкий: "Мы всегда с вами, страна! Желаем вам здоровья, благополучия, удачи и добра! С Новым годом, с новым счастьем!"