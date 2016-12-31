Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с борта Международной космической станции Печать
31.12.2016 11:57

Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с борта Международной космической станции

Космонавты Роскосмоса Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий поздравили с борта Международной космической станции всех россиян с Новым 2017 годом! Видеообращение космонавтов появилось 29 декабря на сайте Роскосмоса.

Сергей Рыжиков: "Поздравляем вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Наступление Нового года - один из самых волшебных долгожданных праздников."

Андрей Борисенко: "Каждый год с детства мы ждем этот праздник, чтобы загадать желание и мечтаем, чтобы оно обязательно сбылось. На международной космической станции мы можем загадать 16 желаний, потому что целых 16 раз встречаем Новый год. Мы верим в светлое будущее и верим в страну и всех вас, кто живет, трудится во благо России. Работая здесь, на расстоянии нескольких сотен километров над нашей планетой, мы передаем вас самые искренние и теплые поздравления!"

Олег Новицкий: "Мы всегда с вами, страна! Желаем вам здоровья, благополучия, удачи и добра! С Новым годом, с новым счастьем!"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru