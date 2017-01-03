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|«Викинг» собрал рекордную сумму в первые дни проката
|03.01.2017 06:33
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На протяжении трех лет данный рекорд по сборам за один день удерживал «Вий», собравший в первый день показа 213 миллионов рублей.
Всего за пять дней проката фильм Андрея Кравчука собрал 475 миллионов рублей. Как отмечает источник, такими темпами «Викинг» уже в ближайшую субботу 7-го января, может преодолеть рубеж в миллиард рублей. За всю историю миллиардный рубеж покорялся только пяти лентам российского производства. Рекорд скорости среди них принадлежит картинам «Вий» и «Экипаж». Оба фильма собрали миллиард рублей за двенадцать дней показов.
Действие в картине «Викинг» происходит в Средние века. В главных ролях снимались Данила Козловский, Максим Суханов и Светлана Ходченкова.
Фото - Kinobusiness.com
Константин Родионов
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