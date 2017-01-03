«Викинг» собрал рекордную сумму в первые дни проката Печать
03.01.2017 06:33

«Викинг» собрал рекордную сумму в первые дни проката

 Историческая картина Андрея Кравчука «Викинг» собрала рекордную сумму за первые дни нового года.


Как отмечает портал Kinobusiness, историческая драма «Викинг» творит чудеса просмотров и сборов. В минувший понедельник 2-го января российский фильм добился 54-процентного прироста денежных сборов, заработав уже 220 миллионов рублей. Результат «Викинга» стал новым рекордом по сборам за один день, среди картин отечественного производства.

На протяжении трех лет данный рекорд по сборам за один день удерживал «Вий», собравший в первый день показа 213 миллионов рублей.

Всего за пять дней проката фильм Андрея Кравчука собрал 475 миллионов рублей. Как отмечает источник, такими темпами «Викинг» уже в ближайшую субботу 7-го января, может преодолеть рубеж в миллиард рублей. За всю историю миллиардный рубеж покорялся только пяти лентам российского производства. Рекорд скорости среди них принадлежит картинам «Вий» и «Экипаж». Оба фильма собрали миллиард рублей за двенадцать дней показов.

Действие в картине «Викинг» происходит в Средние века. В главных ролях снимались Данила Козловский, Максим Суханов и Светлана Ходченкова.

Фото - Kinobusiness.com

Константин Родионов

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