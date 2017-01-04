Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
Астрологи совместно с нумерологами отмечают, что брак, заключенный в год Огненного Петуха, будет отл....
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|Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
|04.01.2017 18:15
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Все семейные обязанности в браке, заключенном в 2017 году, будут в полной мере выполняться как самими супругами, так и их будущими детьми. В такой семье, помимо любви, будут царить необычайный порядок и стопроцентное взаимоуважение. Как утверждают эксперты по звездам, сама свадьба в этом году должна быть достаточно строгой, чопорной, с обязательным соблюдением всех традиций и, самое важное, с выказыванием почтения и особого уважения родителям новобрачных.
Если верить восточным гороскопам, то самым лучшим днем для свадьбы в текущем году станет пятница. Самым красивым и благополучным днем для заключения брака можно назвать пятницу 17 февраля 2017 года.
Петух отличается редким консерватизмом, поэтому брак, заключенный в 2017 году, будет похож на те классические семейные отношения, о которых пишут в романах. Крепкая, надежная и устойчивая семья – вот что ждет тех, кто решит связать себя узами брака в год Петуха.
Большинство людей верят, что выбор лучшего дня для свадьбы может не только укрепить семью, но и принести ей счастье и деньги. Какую же выбрать дату свадьбы в текущем году году, чтобы она принесла только положительное в отношения между будущими супругами?
Астрологи уверяют, что такими датами являются фактически все месяца, номера которых имеют числа 7, 17, 20, а также: 10 января, 2 февраля, 20 февраля, 3 марта, 30 марта, 4 апреля, 5 мая, 6 июня, 1 июля, 7 июля, 8 августа, 9 сентября, 10 октября, 11 ноября и 12 декабря 2017 года.
Одними из самых неблагоприятных дней для бракосочетания являются 11 февраля 2017 и 7 августа 2017 – дни лунного затмения.
Церковный календарь определяет свои специфические дни, в которые можно жениться и в которые жениться категорически запрещено (православный календарь).
Нельзя проводить процесс свадьбы во время постного времени, а именно:
Успенского поста – С 14 по 27 августа (кроме 19 августа);
Петух твердо убежден, что глава семьи - мужчина. Потому и все приметы, посвященных символу этого года, жених обязан соблюдать наравне с невестой – только так своенравная птица гарантирует крепкий брак.
Не стоит в день свадьбы забывать о цвете символа года. У невесты или жениха обязательно должно быть что-то красное. Это может быть лента, ручка, подвязка, цветок в букете, бокал или даже тарелка на столе – хотя бы один предмет алого, оранжевого, насыщенно-желтого цвета. Нужно постараться соблюдать сложившиеся свадебные традиции – попытка внести что-то новое и неиспробованное может не понравиться своенравному Петуху и вызвать его гнев.
А вообще, если вы желаете быть счастливы – просто будьте такими. Любая семейная жизнь, которая построена на любви, терпении и взаимопонимании, будет благоприятной, независимо от дня, места и времени проведения вашей свадьбы.
Анна Павлова
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