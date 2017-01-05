Вести бизнес и открывать свое дело можно не только при благоприятных условиях в стране, но и в кризис. Для того, чтобы добиться успеха, необходимо знать, что сейчас актуально и какие услуги пользуются спросом. Какой же нише отдать в 2017 году предпочтение, чтобы раскрыть свои стремления и воплотить их в реальность? Согласно статистическим данным, в нашей стране на сегодняшний день более 3 миллионов граждан являются предпринимателями. Востребованность бизнеса объясняется экономическими особенностями, а также трудностями с устройством на работу. Большинство россиян пришли к пониманию того, что хотят работать самостоятельно, реализовываться в определенном направлении. Некоторые открыли свое дело, чтобы не быть ни у кого в подчинении. Для того чтобы выгодно стартовать, не вкладывая при этом больших финансовых средств, необходимо изучить рынок, чтобы выявить, в какой из его сфер спрос всегда стабильно велик. Приведем пример выгодных идей для открытия бизнеса, которые не требуют больших затрат на начальном этапе. Парикмахерская на дому Даже в период кризиса люди хотят выглядеть хорошо, поэтому открытие парикмахерской или салона красоты будет удачным решением. Многие могут сказать, что сейчас салонов достаточно много, однако стоит вспомнить предновогодние дни, когда попасть к мастеру было практически невозможно без предварительной записи, причем за пару недель. Для тех же, кто не может позволить себе большие вложения, можно оказывать услуги парикмахера-стилиста на дому. Быстрое питание Быстрое питание – это та ниша, которая даже в условиях кризиса будет всегда востребована. Если средств для открытия кафе или закупки торговых автоматов недостаточно, то можно воспользоваться идеей открытия торгового лотка по продаже фастфуда. Так одним из вариантов является продажа корн-догов (сосисок в тесте на палочке). Вложения здесь будут небольшими, а доходы стабильно высокие. Производство копченостей Производство копченостей может стать довольно успешным бизнесом, так как люди хотят есть качественную и вкусную пищу. Спрос на продукты будет всегда большим, поскольку отмечать праздники россияне все равно не перестанут. Промышленное производство основано на применении "жидкого дыма", который снижает себестоимость, но лишает продукты неповторимого аромата. Использование коптильни наполнит мясо или рыбу дымком, при этом никаких усилителей вкуса не потребуется, а готовый продукт будет высокого качества. Это гарантирует постоянный спрос, поскольку большинство людей не могут себе позволить покупку деликатесов, особенно в кризис. Вложения в этот вид бизнеса будут минимальными. Производство хлеба Производство хлеба и выпечки - это вид бизнеса, который не перестанет быть актуальным даже в условиях кризиса. Если говорить о вложении, то они здесь могут быть разными – всё зависит от стремлений и возможностей предпринимателя. Несмотря на то, что практически в каждом городе работает свой хлебозавод, продукция частных пекарен пользуется большим спросом. По мнению экспертов, частная пекарня – это самый выгодный бизнес на сегодняшний день. Для тех, кто не может себе позволить большой стартовый капитал, можно привлечь к реализации задуманного обычную хлебопечку. Со временем можно открыть собственную пекарню. Для удобства работы многие прибегают к помощи интернета или телефона для приема заказов. Термопечать на ткани Актуальным видом бизнеса станет производство трикотажа с различными изображениями, созданными на заказ – термопечать на ткани. Здесь основное внимание должно быть уделено разработке маркетинговых ходов. Потребуется вложить средства в рекламную компанию или создать группы в социальных сетях, если средства ограничены. Непосредственно для термопечати на ткани понадобится: термическая пленка, принтер и термобумага. Доходы будут стабильными, поскольку эта услуга пользуется популярностью. Фото-студия Открытие фото-студии станет отличным вариантом, ведь все люди хотят, чтобы красивые и важные события в их жизни были запечатлены профессионалами. Услуги фотографа будут востребованы и актуальны даже в условиях экономии денежных средств. Кроме того, фотостудия может заниматься изготовлением фотографий на документы. Повышать прибыль и получать стабильный доход можно при оказании услуг выездной съемки, например, на свадьбах или днях рождения. Услуги по ремонту компьютеров и бытовой техники В качестве успешного бизнеса выступит ремонт бытовой техники или компьютеров. Бизнес по ремонту будет приносить прибыль и пользоваться спросом у жителей, так как в условиях кризиса гораздо выгоднее будет отремонтировать вещь, чем приобретать новую. Приток клиентов будет высоким, а вместе с этим и доходы от бизнеса. Проведение тренингов, семинаров, мастер-классов При наличии знаний, опыта и владении особыми навыками на организации учебных занятий можно создать неплохой бизнес. Это направление уже несколько лет не теряет своей актуальности, останется оно востребованным и в 2017 году. Самые доступные варианты – проведение мастер-классов по рукоделию, тренингов и семинаров на тему отношений, профессионального роста, духовного развития. Тем для занятий огромное множество, главное выбрать интересную и приносящую доход. Создание мобильных приложений Эксперты называют отрасль разработки мобильных приложений одной из самых перспективных на ближайшие годы. И чем раньше вы окунетесь в эту сферу - тем у вас больше шансов начать зарабатывать на ней хорошие деньги. Идей создания мобильных приложений просто море. Это могут быть игры, приложения для организации своего рабочего процесса (различные планировщики и электронные блокноты), приложения для детей (обучающие и развлекательные). Кстати, эксперты советуют обратить свое внимание именно на мобильные приложения для детей. Сейчас мобильные телефоны у детей появляются с самого раннего возраста, а специализированных приложений именно для них не так много, как для взрослых. Открытие EMS фитнес студии EMS фитнес студии появились относительно недавно. За последние полгода только в Москве открылось более 150 фитнес студий. Из этого можно увидеть тенденцию роста популярности этого направления бизнеса. Принцип ЭМС тренировок состоит в том, что вы занимаетесь в специальном костюме всего лишь 20 минут, которые равносильны 4 часам усердной тренировки с спортзале. Много ли у вас в городе EMS фитнес студий? Скорее всего, пока нет, поэтому открывайте свою и станете одним из первых. Вендинговые автоматы За рубежом вендинговые автоматы намного привычнее для людей и более распространены, чем у нас. Тем не менее, тема очень актуальная и имеет огромные перспективы. Вендинговые автоматы не требуют постоянного надзора за собой, нужно лишь вовремя приезжать, чтобы наполнить их товаром и забрать выручку. Помимо напитков, сладостей и журналов, через вендинговые автоматы можно продавать и что-то более оригинальное. Чтобы достичь успеха в этой сфере бизнеса, нужно уметь договариваться о размещении вендингового автомата в выгодном для вас месте. Лучше всего работают места с многотысячным потоком людей ежедневно. Строительная бригада Несмотря на то что на рынке недвижимости наблюдается сильный спад, частные стройки не прекращаются. Кроме того, люди ремонтируют свои дома и квартиры, поэтому, если вы задумываетесь над тем, какой бизнес можно открыть с минимальными вложениями, попробуйте организовать собственную строительную бригаду. Наймите несколько мастеров, закупите необходимый инструмент и дайте рекламу в интернете. Это все, что вам нужно для работы. Если качественно выполнять все заказы, то клиенты будут рекомендовать вашу бригаду своим знакомым и друзьям, поэтому без заказов вы не останетесь. Это самая простая идея малого бизнеса без вложений, которая работает в любых экономических условиях. Детский комиссионный магазин Одна из самых прибыльных идей, которую можно реализовать в любом регионе нашей страны – это комиссионный магазин детских товаров. Чтобы заняться таким делом, не понадобится крупный стартовый капитал. Основные расходы – это аренда помещения и оформление документов. Чтобы заполнить магазин товаром, можно обратиться за помощью к своим знакомым и друзьям, у которых, наверняка найдутся вещи, которые можно сдать на комиссию. В дальнейшем у вас появятся постоянные клиенты, которые будут регулярно пополнять ассортимент. Торговля в интернете В наше время самые успешные бизнес-проекты реализуют именно в сети. Здесь находится огромное количество потенциальных клиентов, которые ищут нужные им товары или услуги. Если вы умеете продавать, смело используйте современные технологии для того, чтобы получить хороший доход. Чтобы открыть собственный интернет-магазин, не нужно арендовать помещение и покупать торговое оборудование. Но, в таком случае, вы должны обеспечить доставку товара покупателю. В сети можно торговать любым товаром. Это может быть одежда от известных брендов, эксклюзивные аксессуары, различные гаджеты и прочее. Все зависит от того, сколько денег вы готовы вложить в дело. Муж на час Самый простой и достаточно доступный вариант, на чем заработать денег - это предоставление услуг "муж на час". В таком деле невозможно обойтись без финансовых вложений, поскольку придется приобрести инструмент и различные запчасти, которые вы потом продадите клиентам по более высокой цене. Это всевозможные детали для ремонта сантехники, розетки, выключатели, лампочки и прочее. Вот примерный список услуг, которые вы можно предлагать клиентам: ремонт сантехники, сборка мебели, замена выключателей и розеток, установка сантехники, антенн и осветительных приборов. Это неполный перечень работ, которые вы должны научиться выполнять быстро и качественно. Чтобы сэкономить деньги на старте, некоторые дорогостоящие инструменты можно взять в аренду. Агентство праздников Вы, наверное, слышали, что существуют такие компании, которые берут на себя всю хлопоты, связанные с организацией свадеб, юбилеев, корпоративных вечеринок и прочего. Несмотря на высокую конкуренцию в данной сфере, спрос на такие услуги постоянно растет, поэтому, если вы имеете хорошие организаторские способности и не можете определиться, какой малый бизнес открыть, то попробуйте заняться проведением праздников. Опытные предприниматели, которые давно работают в этой сфере, считают, что крупный стартовый капитал для открытия такого бизнеса не нужен. Самое главное – это качество услуг и ваши организаторские способности. Прибыльность этого дела во многом зависит от вашего профессионализма и трудолюбия. Мебель на заказ Эта сфера деятельности имеет множество разных направлений, поэтому любой новичок в этом бизнесе может найти для себя подходящий вариант, в соответствии с финансовыми и производственными возможностями. Не стоит на старте сразу закупать дорогостоящее оборудование и арендовать производственный цех. В первое время лучше работать под заказ. Распил древесных плит и обработку краев вам могут выполнить за определенную плату на любой мебельной фабрике. Все, что от вас требуется – качественно и аккуратно собрать готовое изделие. Если вы сумеете удовлетворить все пожелания клиента, он обратится к вам снова и приведет своих друзей и родственников. Прежде чем спрашивать себя, какой бизнес будет актуален в 2017 году, необходимо принять во внимание особенность местности, в которой планируется открытие своего дела. Бизнес должен быть прежде всего интересен местным жителям. Для самого предпринимателя это отличная возможность кардинально поменять свою жизнь, привнести в нее краски и разнообразие. Самое главное — в полной мере использовать все свои таланты, ведь любимое дело – это самый надежный источник дохода, поскольку вы будете вкладывать в него всю свою душу. Анна Павлова

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