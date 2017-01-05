Новогодние застолья могут негативно влиять на мозг



Для многих из нас новый год — это шанс начать жизнь с неисписанного листа, дать себе слово чего-то достичь и что-то исправить. Однако обильные угощения на новогоднем столе вкупе с пассивным отдыхом могут серьёзно помешать вашим планам.

По данным исследователей из Национальных институтов здравоохранения США, неправильный образ жизни, в том числе и неправильное питание, негативно влияют на мозг. От постоянного переедания постепенно меняются дофаминовые рецепторы мозга, которые отвечают за мотивацию.

Эту гипотезу подтвердило исследование на мышах. Как оказалось, испытуемые, питающиеся продуктами с высоким содержанием жиров, двигались на 50% меньше по сравнению с грызунами, которых кормили здоровой едой в умеренном количестве. Кроме того, эти подопытные мыши, питавшиеся неправильно, игнорировали колёса для бега и ходили медленнее своих собратьев из контрольной группы.

Исследователи отмечают: активность мышей, которые питались жирными продуктами, снизилась ещё до того, как у них начались проявляться первые признаки ожирения. А это значит, что излишний вес не был ключевым фактором в снижении активности. Последнее оказалось связано с изменениями в дофаминовых путях мозга.

Также известно, что дофаминовые рецепторы играют важную роль в развитии болезни Паркинсона, сопровождающейся двигательными нарушениями.

Поэтому, если вы действительно хотите поменять в новом году свою жизнь к лучшему, не переедайте и почаще вставайте из-за новогоднего стола, чтобы сохранить бодрость духа и здоровья.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"