Волгоградцев приглашают на праздничные гуляния в честь Рождества

Рождество Христово является одним из самых главных христианских праздников. Православные начинают отмечать Рождество в ночь с 6 на 7 января и продолжают до Крещения.

В Волгограде в эти дни пройдет множество городских праздничных мероприятий на главной площади города, а также в районах. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградской епархии, дополнительно для горожан гуляния в честь Рождества пройдут возле главных храмов города.

7 января на территории Казанского кафедрального собора в 11.00 пройдут народные гуляния. В программе мероприятия рождественские представления от воскресной школы, центра «Истоки» и образовательных учреждений города. Гостей будут ждать праздничные сценки, выступления танцевальных и вокальных коллективов, хоровод вокруг елки, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и Медведем, а также горячий чай со сладостями.

В это же время в храме Сергия Радонежского начнется приходская рождественская елка, а на приходе Святого князя Владимира состоится большой праздничный концерт.

8 января около полудня во дворе Свято-Духова монастыря пройдут рождественские гуляния. Все желающие смогут поучаствовать в хороводах, играх и конкурсах. В праздновании Рождества примут участие артисты православного театра «Благодатное небо».

На приходе святого князя Владимира при поддержке администрации Дзержинского района и частных спонсоров в 10.00, 12.00 и 15.00 для волгоградских детей пройдут рождественские елки.

Впервые рождественская елка пройдет в Краснооктябрьском районе в здании ДК им. Гагарина в 13.00. В праздничной программе выступление хореографического ансамбля «Вдохновение», скрипачей музыкальной школы №4, детского и взрослого хора храма Иоанна Кронштадтского и храма мц. Веры, Надежды, Любови и Софии. В рамках празднования будет организована благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на помощь детям-отказникам районного роддома №5.

Также впервые при содействии прихожан из Красноармейского района и волонтеров молодежной организации «Форум» в 12.00 будут проведены массовые гуляния на бульваре Энгельса. Гости праздника смогут принять участие в русских традиционных играх и хороводах, а также сфотографироваться с символом Рождества – Вифлеемской звездой.

На бульваре будет устроен «живой вертеп» с участием животных из контактного зоопарка, которых все желающие смогут погладить и покормить.

Во время празднования пройдут сразу две благотворительные акции «Подарок ангелу» и «Рождественский пряник». Вырученные от акций средства будут направлены в помощь детям с ограниченными возможностями из Красноармейского района.

В Кировском районе на приходе Параскевы Пятницы праздничные гуляния начнутся в 9.30. Для прихожан и жителей района будет показано рождественское представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, после которого всех ожидает чаепитие с конфетами.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»