Нулевая температура и туман продержатся в Волгограде все выходные Печать
07.01.2017 09:20

Нулевая температура и туман продержаться в Волгограде все выходные

В период проведения рождественских гуляний на территории города температура останется в районе нуля.

7 января на Рождество утром волгоградцев будет ожидать небольшой дождь и туман. Днем осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +2...+4 градусов.

В ночь на 8 января придет туман и небольшой «минус» -1...-3, однако уже днем воскресенья температура составит 0 градусов.

Понедельник начнется для жителей города с небольших осадков, тумана и изморози. Температура воздуха днем опустится до -2...-4 градусов.

Отметим, что вчера по причине плохой видимости из-за тумана в волгоградском аэропорту были отменены или перенесены вылеты в Краснодар, Казань и Москву.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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