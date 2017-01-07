В период проведения рождественских гуляний на территории города температура останется в районе нуля. 7 января на Рождество утром волгоградцев будет ожидать небольшой дождь и туман. Днем осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +2...+4 градусов. В ночь на 8 января придет туман и небольшой «минус» -1...-3, однако уже днем воскресенья температура составит 0 градусов. Понедельник начнется для жителей города с небольших осадков, тумана и изморози. Температура воздуха днем опустится до -2...-4 градусов. Отметим, что вчера по причине плохой видимости из-за тумана в волгоградском аэропорту были отменены или перенесены вылеты в Краснодар, Казань и Москву. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >