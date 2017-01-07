Каникулы волгоградских школьников продлятся на неделю из-за карантина Печать
07.01.2017 11:24

Каникулы волгоградских школьников продлятся на неделю из-за карантина

С 9 по 15 января все школы и учреждения дополнительного образования города будут закрыты.

Сегодня администрация Волгограда объявила об отмене занятий для учащихся 1-11 классов с 9 по 15 января. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Однако радоваться школьникам рано. На время внеплановых каникул ребята получат задания на дом и будут наверстывать упущенное позднее.

Кроме того, все массовые мероприятия для детей будут перенесены на более поздний срок.

- Если ситуация с заболеваемостью не улучшится, отмена занятий будет продлена, — сообщается на сайте мэрии.

Напомним, что в Волгограде грипп и простуда разбушевались в середине декабря. Из-за эпидподъема перед новогодними праздниками занятия были отменены в 85 школьных классах.

Также из-за эпидемии минздрав Волгоградской области принял решение продлить работу взрослых и детских поликлиник, организовать дополнительные инфекционные койки и развернуть мобильные рабочие бригады из медиков.

Специалисты просят жителей города и области соблюдать меры индивидуальной защиты: по возможности избегать массового скопления людей, носить одноразовые маски, соблюдать режим сна и полноценно питаться. При первых симптомах гриппа врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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