Джефф Монсон бросил все и приехал в Урюпинск Печать
08.01.2017 11:38

Джефф Монсон бросил все и приехал в Урюпинск

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел для урюпинских подростков мастер-класс.

Известный спортсмен и с недавних пор россиянин Джефф Монсон посетил столицу российской провинции – Урюпинск.

Монсон, известный под прозвищем Snowman, посетил Волгоградскую область, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. На встрече в физкультурно-оздоровительном комплекте «Дельфин» боец ММА не только рассказал о своей спортивной карьере, но и лично показал ребятам свои бойцовские приемы.

Кроме этого, Джефф Монсон провел автограф-сессию, на которой спортсмену была подарена казачья папаха и нагайка.

Джефф Монсон бросил все и приехал в Урюпинск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, что 22 декабря 2015 года Монсон получил российское гражданство. В Волгоградской области спортсмен уже бывал. В одном из интервью он признался, что Мамаев Курган считает самым удивительным местом России. На своем теле Монсон имеет огромную татуировку во всю ногу с изображением монумента «Родина-мать зовет!».

Джефф Монсон бросил все и приехал в Урюпинск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «Вконтакте»

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