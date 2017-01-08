В Москве умер российский журналист Вадим Речкалов

Сегодня стало известно о смерти после тяжелой болезни российского журналиста Вадима Речкалова. В разные годы своей жизни он работал в «Общей газете», «Московских новостях» и «Московском комсомольце».

Вадим считался одним из лучших специалистов по горячим точкам. Он освещал Чеченский конфликт в начале 2000-х, захват школы в Беслане в 2004 году, военные действия в Южной Осетии в 2008 году.

Широкую известность Вадиму принесла книга «Живых смертниц не бывает», которая посвящена террористическим актам в Москве и на Северном Кавказе.

Кроме военной тематики Речкалов писал о других резонансных событиях, таких как убийство Анны Политковской или «Дело Магнитского».

Недавно в свет вышла книга Юрия Юрченко «Джихад» о судьбе военного журналиста, где главным героем стал Вадим Речкалов.

Коллеги и друзья выражают искренние соболезнования семье Вадима Речкалова.

Юлия Соболева