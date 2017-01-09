Согласно данным волгоградского гидрометцентра, первая рабочая неделя 2017 года начнется с постепенного похолодания.

Понедельник встретит волгоградцев туманом и изморозью. Температура воздуха в течение дня будет держаться от -2 до -4 градусов.

Во вторник столбик термометра опустится уже до -5...-7 градусов. Осадки в этот день не ожидаются.

Среда будет облачной, но без осадков. В этот день похолодает уже значительно. Температура воздуха днем составит -8...-10 градусов.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress