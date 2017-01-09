Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
Астрологи совместно с нумерологами отмечают, что брак, заключенный в год Огненного Петуха, будет отл....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Родившимся после 2014 года Минздрав предложил запретить продажу табака
|09.01.2017 09:51
|
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "РГ", сейчас нововведение отправлено для согласования в министерства и ведомства.
Документом предполагается ограничение на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем, не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им исполнится 18 лет.
Напомним, что ранее о данном намерении говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Также внесено предложение о запрете курения взрослыми в своих машинах, если рядом с ними едут дети. Запретить оборот в России сигарет с аромодобавками и красителями, которые в США и многих странах Европы запрещены уже давно, и повысить акцизы на этот вредный товар до европейского уровня. Кроме того, курение может быть запрещено на автобусных остановках.
Минздрав ознакомит общественность с полным списком планируемых к введению ограничений несколько позже.
Отметим, что по данным ВЦИОМ, с 2014 года число курящих людей в России уменьшилось на 10 процентов.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:53
Волгоградский браконьер настрелял на 260 тысяч рублей
-
10:41
Волгоградских водителей внедорожников приглашают на Рейд Памяти
-
10:40
СМИ: Мосгордума предложит ограничить использование вейпов
-
10:17
Волгоградцы встретят Старый Новый Год велопробегом
-
09:56
Во Фроловском районе водители чудом выжили после лобового столкновения
-
09:51
Родившимся после 2014 года Минздрав предложил запретить продажу табака
-
09:08
На юге Волгограда в двух 9-этажных домах произошли пожары
-
09:08
На первой рабочей неделе нового года в Волгограде начнется похолодание
-
08.01.2017 16:38
В Москве умер российский журналист Вадим Речкалов
-
08.01.2017 15:17
Под Волгоградом колядовщик обокрал пожилую женщину
-
08.01.2017 13:42
В Волгограде выявили несколько точек продажи запрещенного непищевого алкоголя
-
08.01.2017 11:38
Джефф Монсон бросил все и приехал в Урюпинск
-
08.01.2017 10:30
Под Камышиным в ДТП погибли водитель и ребенок
-
07.01.2017 13:43
В Алексеевском районе пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП
Самое читаемое
-
10:53
Волгоградский браконьер настрелял на 260 тысяч рублей
-
09:56
Во Фроловском районе водители чудом выжили после лобового столкновения
-
09:08
На юге Волгограда в двух 9-этажных домах произошли пожары
-
08.01.2017 15:17
Под Волгоградом колядовщик обокрал пожилую женщину
-
08.01.2017 13:42
В Волгограде выявили несколько точек продажи запрещенного непищевого алкоголя
-
08.01.2017 10:30
Под Камышиным в ДТП погибли водитель и ребенок
-
07.01.2017 13:43
В Алексеевском районе пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП
Последние комментарии
-
«Викинг» собрал рекордную сумму в первые дни проката
-
Опять реклама! Пока только на Кино-Панке честно написали - "Викинг" провалился! Свои 3 миллиарда ... >>
-
-
Газ в жилых домах могут запретить
-
И запретить топоры и ножи. И спички запретить. >>
-
-
Депутаты перенесли вопрос о пререводе времени на 2017 год
-
Неадекватный и секта - это ты! >>
-
-
Замначальника ФСИН по Волгоградской области на внедорожнике врезался в столб
-
Наверное не заплатил ни одного штрафа за превышение скорости. >>
-
-
Минтруд РФ хочет снизить смертность россиян примерно на 15%
-
А знает ли минтруд, что большинство россиян работают по 10-12 часов, а многие выходят на работу по ... >>
-
-
Под Волгоградом колядовщик обокрал пожилую женщину
-
Справился со старушкой? Взрослый мужик. Бороться за свое благополучие способен только так? Русь ... >>
-
-
Под Камышиным в ДТП погибли водитель и ребенок
-
Решение об аутсорсинге питания в детсадах было принято с нарушениями
-
Муниципальное имущество - это имущество граждан. Народ продолжают грабить. >>
-
-
Хочешь 25 тысяч? Роди до 23-х лет
-
День добрый!если родила в 2016 году, а закон вышел 2017г, значит пособия до 23 лет, мне не положены? >>
-