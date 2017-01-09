Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "РГ", сейчас нововведение отправлено для согласования в министерства и ведомства.

Документом предполагается ограничение на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем, не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им исполнится 18 лет.

Напомним, что ранее о данном намерении говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Также внесено предложение о запрете курения взрослыми в своих машинах, если рядом с ними едут дети. Запретить оборот в России сигарет с аромодобавками и красителями, которые в США и многих странах Европы запрещены уже давно, и повысить акцизы на этот вредный товар до европейского уровня. Кроме того, курение может быть запрещено на автобусных остановках.

Минздрав ознакомит общественность с полным списком планируемых к введению ограничений несколько позже.

Отметим, что по данным ВЦИОМ, с 2014 года число курящих людей в России уменьшилось на 10 процентов.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress