Волгоградцы встретят Старый Новый Год велопробегом Печать
09.01.2017 10:17

Волгоградцы встретят Старый Новый Год велопробегом

Волгоград примет велоэстафету вслед за столицей в следующую субботу, 14 января.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в этом году велошествие составит всего три километра и продлится около получаса. Участники проедут по проспекту Ленина от площади Сталинградской Победы до площади Павших Борцов.

Любителям зимнего байкинга из дальних районов города лучше добираться до старта на электричках «Шпалопропитка – Мамаев Курган» (время отправления – 10:10) и «Волгоград 1 – Шпалопропитка» (время отправления – 14:30), тем более, что провоз велосипедов будет бесплатный.

Стать участником парада сможет каждый владелец велобайка. На месте старта и финиша замёрзших согреют горячим кофе и чаем. Сбор будет проходить на площади Сталинградской Победы с 12:00, начало пробега – в 13:00.

Стоит отметить, что дневная температура 14 января будет держаться около нуля, поэтому участники не замёрзнут. Впрочем, настоящих велосипедистов сложно напугать холодом, ведь прошедший 8 января в Москве велопарад состоялся при 30-градусном морозе.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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