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|СМИ: Мосгордума предложит ограничить использование вейпов
|09.01.2017 10:40
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой источники газеты "Коммерсант", Мосгордума намерена предложить запретить продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах. Кроме того, планируется ограничить рекламу этих устройств и установить требования, которые позволят их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.
Издание отмечает, что инициатором проекта является спикер МГД Алексей Шапошников. Он заявил, что использование вейпов — "такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами". По мнению Шапошникова, моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании.
"В условиях сокращения рынка они борются за сохранение прибыли, искусственно формируя спрос на новый вид продукции", - сказал спикер.
Анна Павлова
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