Волгоградских водителей внедорожников приглашают на Рейд Памяти

Внедорожный клуб «Сталинград Трофи» проведет акцию в честь 74-й годовщины победы советских войск под Сталинградом. Волгоградские джиперы приглашают горожан 4 февраля принять участие в акции «Рейд Памяти». На внедорожных автомобилях участники рейда планируют проехать по линии фронта, которую советские войска занимали на заключительном этапе операции «Кольцо». - Мы сможем увидеть какие позиции занимали противоборствующие стороны, возложить цветы к мемориалам и почтить Память погибших защитников Отечества, - сообщается на официальной странице клуба «Сталинград Трофи». Продолжительность рейда составит не более 12 часов. Пока километраж только уточняется организаторами. Основные требования к участникам – иметь внедорожник с колесной формулой 4х4, теплые вещи и термос с чаем. Юлия Соболева

Фото: Внедорожный клуб «Сталинград Трофи» Следующая >