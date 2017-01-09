Волгоградских водителей внедорожников приглашают на Рейд Памяти Печать
09.01.2017 10:41

Волгоградских водителей внедорожников приглашают на Рейд Памяти

Внедорожный клуб «Сталинград Трофи» проведет акцию в честь 74-й годовщины победы советских войск под Сталинградом.

Волгоградские джиперы приглашают горожан 4 февраля принять участие в акции «Рейд Памяти».

На внедорожных автомобилях участники рейда планируют проехать по линии фронта, которую советские войска занимали на заключительном этапе операции «Кольцо».

- Мы сможем увидеть какие позиции занимали противоборствующие стороны, возложить цветы к мемориалам и почтить Память погибших защитников Отечества, - сообщается на официальной странице клуба «Сталинград Трофи».

Продолжительность рейда составит не более 12 часов. Пока километраж только уточняется организаторами. Основные требования к участникам – иметь внедорожник с колесной формулой 4х4, теплые вещи и термос с чаем.

Юлия Соболева
Фото: Внедорожный клуб «Сталинград Трофи»

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