Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году

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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на облдуму, в течение года комитет по охране здоровья занимался детальным изучением вопроса о действующей в Волгоградском регионе системе исчисления времени, а также о её влиянии на суточный биоритм и состояние здоровья граждан.
"Анализируются экспертные заключения, сделаны запросы в различные инстанции о целесообразности и возможных последствиях смены часового пояса", - говорится в пресс-релизе официального сайта облдумы.
Депутаты ознакомились с практическим опытом соседней Астраханской области, которая уже перевела часы. В опросах и анкетировании по данной теме приняли участие более 160 тысяч жителей Волгоградской области.
По словам Натальи Семеновой, существует, как минимум, четыре точки зрения и ни одна из них не набрала безусловного преимущества голосов.
"Торопиться с окончательными выводами нельзя. Этот вопрос слишком чувствительный и пути назад не будет. Необходимо выработать максимально выверенное решение", - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья.
Волгоградские активисты отмечают, что настроение большей части населения по этому вопросу весьма тревожные.
- Люди еще как-то готовы с пониманием отнестись к экономической ситуации в регионе, к ситуации в здравоохранении и образовании, но когда у человека забирают то, что принадлежит ему по его природному праву – световой час – терпение заканчивается, - заявили активисты.
Напомним, что неоднократно среди активистов звучали мнения о проведении пикетирования здания Волгоградской областной Думы и даже коллективной голодовки. Ранее в своем открытом письме они заявили: "Не вынуждайте нас к крайним мерам, давайте решим этот вопрос цивилизованно и в кратчайшие сроки". Однако на последнем в 2016 году заседании депутаты областной Думы решение о переводе часов так и не не приняли. Чиновники сошлись во мнении, что данные по опросам жителей не до конца еще изучены и... решили перенести решение этого вопроса на 2017 год.
Надира Коннова
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