Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году Печать
09.01.2017 11:54

Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году

Председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова заявила, подводя итоги 2016 года, что вопрос о переводе часов будут продолжать рассматривать в 2017 году.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на облдуму, в течение года комитет по охране здоровья занимался детальным изучением вопроса о действующей в Волгоградском регионе системе исчисления времени, а также о её влиянии на суточный биоритм и состояние здоровья граждан.

"Анализируются экспертные заключения, сделаны запросы в различные инстанции о целесообразности и возможных последствиях смены часового пояса", - говорится в пресс-релизе официального сайта облдумы.

Депутаты ознакомились с практическим опытом соседней Астраханской области, которая уже перевела часы. В опросах и анкетировании по данной теме приняли участие более 160 тысяч жителей Волгоградской области.

По словам Натальи Семеновой, существует, как минимум, четыре точки зрения и ни одна из них не набрала безусловного преимущества голосов.

"Торопиться с окончательными выводами нельзя. Этот вопрос слишком чувствительный и пути назад не будет. Необходимо выработать максимально выверенное решение", - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья.

Волгоградские активисты отмечают, что настроение большей части населения по этому вопросу весьма тревожные.

- Люди еще как-то готовы с пониманием отнестись к экономической ситуации в регионе, к ситуации в здравоохранении и образовании, но когда у человека забирают то, что принадлежит ему по его природному праву – световой час – терпение заканчивается, - заявили активисты.

Напомним, что неоднократно среди активистов звучали мнения о проведении пикетирования здания Волгоградской областной Думы и даже коллективной голодовки. Ранее в своем открытом письме они заявили: "Не вынуждайте нас к крайним мерам, давайте решим этот вопрос цивилизованно и в кратчайшие сроки". Однако на последнем в 2016 году заседании депутаты областной Думы решение о переводе часов так и не не приняли. Чиновники сошлись во мнении, что данные по опросам жителей не до конца еще изучены и... решили перенести решение этого вопроса на 2017 год.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru