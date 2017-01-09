Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на облдуму, в течение года комитет по охране здоровья занимался детальным изучением вопроса о действующей в Волгоградском регионе системе исчисления времени, а также о её влиянии на суточный биоритм и состояние здоровья граждан.

"Анализируются экспертные заключения, сделаны запросы в различные инстанции о целесообразности и возможных последствиях смены часового пояса", - говорится в пресс-релизе официального сайта облдумы.

Депутаты ознакомились с практическим опытом соседней Астраханской области, которая уже перевела часы. В опросах и анкетировании по данной теме приняли участие более 160 тысяч жителей Волгоградской области.

По словам Натальи Семеновой, существует, как минимум, четыре точки зрения и ни одна из них не набрала безусловного преимущества голосов.

"Торопиться с окончательными выводами нельзя. Этот вопрос слишком чувствительный и пути назад не будет. Необходимо выработать максимально выверенное решение", - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья.

Волгоградские активисты отмечают, что настроение большей части населения по этому вопросу весьма тревожные.

- Люди еще как-то готовы с пониманием отнестись к экономической ситуации в регионе, к ситуации в здравоохранении и образовании, но когда у человека забирают то, что принадлежит ему по его природному праву – световой час – терпение заканчивается, - заявили активисты.

Напомним, что неоднократно среди активистов звучали мнения о проведении пикетирования здания Волгоградской областной Думы и даже коллективной голодовки. Ранее в своем открытом письме они заявили: "Не вынуждайте нас к крайним мерам, давайте решим этот вопрос цивилизованно и в кратчайшие сроки". Однако на последнем в 2016 году заседании депутаты областной Думы решение о переводе часов так и не не приняли. Чиновники сошлись во мнении, что данные по опросам жителей не до конца еще изучены и... решили перенести решение этого вопроса на 2017 год.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress