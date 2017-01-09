Волгоградцам расскажут о новогодних традициях дореволюционного и советского времени

Волгоградская областная библиотека им. Горького открывает выставку, посвященную празднованию Нового года и Рождества жителями Царицына-Сталинграда-Волгограда. В библиотеке им. Горького открылась уникальная выставка периодических изданий и декоративно-прикладного искусства «Зимняя сказка». Для посетителей сотрудники библиотеки покажут фотокопии, книги, периодические издания и изделия народного творчества дореволюционного и советского времени, позволяющие узнать о новогодних традициях жителей Царицына-Сталинграда-Волгограда. Также в ходе выставки будут представлены творческие работы педагогов Детско-юношеского центра. Выставка «Зимняя сказка» проходит в Электронном читальном зале Горьковки на 4 этаже. Познакомиться со старыми традициями местных жителей разных эпох современные волгоградцы смогут до конца февраля. Юлия Соболева

Фото: Комитет культуры Волгоградской области < Предыдущая Следующая >