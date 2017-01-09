Волгоградцам расскажут о новогодних традициях дореволюционного и советского времени Печать
09.01.2017 13:01

Волгоградцам расскажут о новогодних традициях дореволюционного и советского времени

Волгоградская областная библиотека им. Горького открывает выставку, посвященную празднованию Нового года и Рождества жителями Царицына-Сталинграда-Волгограда.

В библиотеке им. Горького открылась уникальная выставка периодических изданий и декоративно-прикладного искусства «Зимняя сказка».

Для посетителей сотрудники библиотеки покажут фотокопии, книги, периодические издания и изделия народного творчества дореволюционного и советского времени, позволяющие узнать о новогодних традициях жителей Царицына-Сталинграда-Волгограда.

Также в ходе выставки будут представлены творческие работы педагогов Детско-юношеского центра.

Выставка «Зимняя сказка» проходит в Электронном читальном зале Горьковки на 4 этаже. Познакомиться со старыми традициями местных жителей разных эпох современные волгоградцы смогут до конца февраля.

Юлия Соболева
Фото: Комитет культуры Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru