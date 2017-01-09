ПФР: единовременные выплаты в 5000 рублей начнут выдавать с 13 января

Как стало известно "СоцИнформБюро", единовременную выплату в 5000 рублей российским пенсионерам начнут выдавать с 13 января 2017 года.

В пресс-службе ПФР в понедельник сообщили, что "единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года". При этом, отмечается, что "сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию".

В ПФ напоминают, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5000 рублей вместе с пенсией, а те, кто получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат 5000 рублей в срок с 13 по 28 января текущего года.

В Фонде отметили, что все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Единовременная выплата в 5000 рублей заменит индексацию пенсий, которая ранее планировалась на второе полугодие 2016 года. Разовую выплату в январе следующего года получат все категории получателей пенсий, которые постоянно проживают на территории России, в том числе военные пенсионеры. Левада-центр ранее проводил опрос, результаты которого показали, что замене полноценной индексации пенсии разовой выплатой рады только 3 процента россиян.

Доставлять выплаты будет в обычном режиме "Почта России".

Анна Павлова

ФОТО: globallookpress