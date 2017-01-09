В Германии требуют секс-помощи



По словам пресс-секретаря фракции по вопросам опеки Элизабет Шарфенберг, местные общины должны иметь возможность предоставлять интим-услуги нуждающимся и выделять на это специально предназначенные средства.

«Финансирование сексуальной помощи, по моему мнению, является вполне приемлемым», - заявила Шарфенберг.

Эксперт Ванесса дель Рей считает, что идея принесёт пользу не только для самих инвалидов и престарелых, но и для людей, ухаживающих за ними.

«Прежде всего речь идёт о том, чтобы благодаря снижению сексуального напряжения сделать людей более живыми. Надо, чтобы старики тоже могли удовлетворять свои потребности, - тогда за ними будет проще ухаживать», - отметила эксперт.

Стоит отметить, что подобная практика существует в соседних Нидерландах и Чехии. Жители этих стран, страдающие от различных заболеваний и нуждающиеся в постоянном уходе, получают средства на оплату услуг так называемых «секс-ассистентов». Чтобы стать «секс-ассистентками», девушки, оказывающие интим-услуги, должны пройти специальные курсы и получить сертификат.

Тем временем, пока в Германии ведутся споры о внедрении новой концепции о секс-помощи, российские граждане с ограниченными физическими и психическими возможностями надеются, что также смогут получать от государства поддержку в полном объёме. Не сексуальную, а стандартную: бесплатные медпрепараты, социальные пособия, льготы на трудоустройство и образование и другое.

Аля Кукеева