В Германии требуют секс-помощи Печать
09.01.2017 14:41

В Германии требуют секс-помощи

Немецкая партия «Зелёные» намерена добиться получения средств из бюджета для оплаты сексуальных потребностей граждан с ограниченными физическими и психическими возможностями, находящиеся под опекой, а также тяжелобольных.


По словам пресс-секретаря фракции по вопросам опеки Элизабет Шарфенберг, местные общины должны иметь возможность предоставлять интим-услуги нуждающимся и выделять на это специально предназначенные средства.

«Финансирование сексуальной помощи, по моему мнению, является вполне приемлемым», - заявила Шарфенберг.

Эксперт Ванесса дель Рей считает, что идея принесёт пользу не только для самих инвалидов и престарелых, но и для людей, ухаживающих за ними.

«Прежде всего речь идёт о том, чтобы благодаря снижению сексуального напряжения сделать людей более живыми. Надо, чтобы старики тоже могли удовлетворять свои потребности, - тогда за ними будет проще ухаживать», - отметила эксперт.

Стоит отметить, что подобная практика существует в соседних Нидерландах и Чехии. Жители этих стран, страдающие от различных заболеваний и нуждающиеся в постоянном уходе, получают средства на оплату услуг так называемых «секс-ассистентов». Чтобы стать «секс-ассистентками», девушки, оказывающие интим-услуги, должны пройти специальные курсы и получить сертификат.

Тем временем, пока в Германии ведутся споры о внедрении новой концепции о секс-помощи, российские граждане с ограниченными физическими и психическими возможностями надеются, что также смогут получать от государства поддержку в полном объёме. Не сексуальную, а стандартную: бесплатные медпрепараты, социальные пособия, льготы на трудоустройство и образование и другое.

 

Аля Кукеева

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru