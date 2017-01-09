В Волгограде пройдёт рождественское состязание рыцарей



На ристалище съедутся «крестоносцы» из разных уголков страны: Казани, Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска, Перми, Чебоксар, Астрахани, Волгограда и др.

Отборочные бои начнутся в 10:00. Свои силы в состязаниях смогут попробовать рыцари самых разных возрастных категорий, так самому младшему претенденту на звание лучшего исполнилось только 7 лет.

Поединки на мечах начнётся в 13:00. Помимо боя на площадке ТРЦ будет организована средневековая ярмарка и тематические выступления волгоградских артистов.

Следует отметить, что рождественский рыцарский турнир в Волгограде пройдёт впервые. Мероприятие состоится при поддержке Федерации Современного Мечевого Боя, Волгоградской Епархии и регионального Комитета по делам молодежи.





Лилия Финько

Фото: globallookpress