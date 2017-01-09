В Волгограде пройдёт рождественское состязание рыцарей Печать
09.01.2017 15:35

В Волгограде пройдёт рождественское состязание рыцарей

14 января торгово-развлекательный центр «Акварель» проведёт междугородний Рождественский рыцарский турнир.


На ристалище съедутся «крестоносцы» из разных уголков страны: Казани, Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска, Перми, Чебоксар, Астрахани, Волгограда и др.

Отборочные бои начнутся в 10:00. Свои силы в состязаниях смогут попробовать рыцари самых разных возрастных категорий, так самому младшему претенденту на звание лучшего исполнилось только 7 лет.

Поединки на мечах начнётся в 13:00. Помимо боя на площадке ТРЦ будет организована средневековая ярмарка и тематические выступления волгоградских артистов.

Следует отметить, что рождественский рыцарский турнир в Волгограде пройдёт впервые. Мероприятие состоится при поддержке Федерации Современного Мечевого Боя, Волгоградской Епархии и регионального Комитета по делам молодежи.

Лилия Финько

Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru