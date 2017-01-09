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|До конца учебного года волгоградские школьники смогут ездить по городу бесплатно
|09.01.2017 18:41
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Волгоградским родителям, которые приобретут с января по май 2017 года проездной билет для своих детей, будет полностью компенсирована стоимость поездок на общественном транспорте.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе городской мэрии, для возвращения средств волгоградцам необходимо будет обратиться в отделы субсидий и работы с населением.
Предоставить родителям нужно будет следующие документы: заявление, паспорт и свидетельство о рождении ребенка, новый проездной билет, справку из образовательного учреждения, реквизиты банковского счета одного из родителей.
Если родители планируют приобрести электронный проездной билет, то к документам потребуют приложить квитанции о зачислении денежных средств на проездной.
Уточнить все детали и отдать документы волгоградцы смогут по следующим адресам:
Ворошиловский и Центральный районы – ул. Буханцева, д.20
Режим работы отделов: с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30.
Юлия Соболева
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