До конца учебного года волгоградские школьники смогут ездить по городу бесплатно

Волгоградским родителям, которые приобретут с января по май 2017 года проездной билет для своих детей, будет полностью компенсирована стоимость поездок на общественном транспорте.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе городской мэрии, для возвращения средств волгоградцам необходимо будет обратиться в отделы субсидий и работы с населением.

Предоставить родителям нужно будет следующие документы: заявление, паспорт и свидетельство о рождении ребенка, новый проездной билет, справку из образовательного учреждения, реквизиты банковского счета одного из родителей.

Если родители планируют приобрести электронный проездной билет, то к документам потребуют приложить квитанции о зачислении денежных средств на проездной.

Уточнить все детали и отдать документы волгоградцы смогут по следующим адресам:

Ворошиловский и Центральный районы – ул. Буханцева, д.20

Дзержинский район – ул. Хорошева, д.30а

Краснооктябрьский район – ул. Бажова, д.11

Советский и Кировский районы – ул. 64-й Армии, д.16

Красноармейский район - ул. Бахтурова, д. 31;

Тракторозаводский район - ул. Дзержинского, д. 38.

Режим работы отделов: с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда