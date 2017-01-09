Поделись улыбкою своей — примкни к движению эмоушионизм

Девушка-энтузиастка создала движение, способное дарить волгоградцам радость и отличный настрой.

Наверное, ни для кого не будет секретом, что Волгограду не хватает положительных эмоций. Хронический кризис, плохие дороги, низкие зарплаты — всё это сопровождает большинство волгоградцев постоянно, однако Алёна Стоунч придумала, как можно разукрасить хмурые будни горожан ярким и необычным способом. В беседе с корреспондентом ИА «СоцИнформБюро» девушка рассказала, как пришла к своему замыслу дарить улыбку. - К этой идее пришла не сразу, она достаточно долго выкристаллизовывалась. Но подкрался Новый год, и мне отчаянно захотелось сделать что-то хорошее. Я подумала, что хочется сделать что-то доброе для кого-то, совсем мне незнакомого... Но что я могу подарить тому, кого я даже не знаю? Что-то очень ценное. И тут я поняла: самое ценное, что можно подарить — это эмоции! Конечно, положительные, конечно!! Я села за стол, взяла кусочек цветного картона, нарисовала доброго кота и что-то написала от души, - признаётся Алёна. Девушка недавно вернулась из США, и в городе, где она жила, расписывали камни. Просто так, чтобы поднять настроение другим. - Я помню, как я была счастлива, найдя свой первый камень! И я видела, как это может скрасить день... Я всегда мечтала рисовать, но совершенно этого не умела, и поэтому я решила максимально упростить задачу. То есть мне хотелось, чтобы абсолютно каждый, даже ребёнок, мог выразить свои эмоции и подарить незнакомым людям улыбки. Написать что-то вдохновляющее, ведь это так просто, но так нужно, - объяснила собеседница. Так Алёна решила организовать эмоушионизм — направление, призванное дарить позитивные эмоции окружающим посредством простых рисунков и добрых пожеланий. Согласитесь, найти написанное от руки и наполненное позитивными эмоциями пожелание будет приятно и неожиданно, и это действительно передаст частичку тепла, зарядив им на весь день. Алёна также создала тематический паблик, в котором можно отписываться, где и какая именно лежит открытка. Таким образом стремящиеся получить счастливое послание могут понять её местонахождение. Также любой желающий примкнуть к рядам эмоушионистов может создать открытку сам и оставить её где захочет, на радость будущим владельцам маленького счастья. В общем, в эмоушионизме настоящая свобода действий с одним условием — творить счастье и самому быть счастливым.

Лилия Финько Фото: Алёна Стоунч Следующая >