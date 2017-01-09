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|Поделись улыбкою своей — примкни к движению эмоушионизм
|09.01.2017 18:49
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В беседе с корреспондентом ИА «СоцИнформБюро» девушка рассказала, как пришла к своему замыслу дарить улыбку.
- К этой идее пришла не сразу, она достаточно долго выкристаллизовывалась. Но подкрался Новый год, и мне отчаянно захотелось сделать что-то хорошее. Я подумала, что хочется сделать что-то доброе для кого-то, совсем мне незнакомого... Но что я могу подарить тому, кого я даже не знаю? Что-то очень ценное. И тут я поняла: самое ценное, что можно подарить — это эмоции! Конечно, положительные, конечно!! Я села за стол, взяла кусочек цветного картона, нарисовала доброго кота и что-то написала от души, - признаётся Алёна.
Девушка недавно вернулась из США, и в городе, где она жила, расписывали камни. Просто так, чтобы поднять настроение другим.
- Я помню, как я была счастлива, найдя свой первый камень! И я видела, как это может скрасить день... Я всегда мечтала рисовать, но совершенно этого не умела, и поэтому я решила максимально упростить задачу. То есть мне хотелось, чтобы абсолютно каждый, даже ребёнок, мог выразить свои эмоции и подарить незнакомым людям улыбки. Написать что-то вдохновляющее, ведь это так просто, но так нужно, - объяснила собеседница.
Так Алёна решила организовать эмоушионизм — направление, призванное дарить позитивные эмоции окружающим посредством простых рисунков и добрых пожеланий.
Согласитесь, найти написанное от руки и наполненное позитивными эмоциями пожелание будет приятно и неожиданно, и это действительно передаст частичку тепла, зарядив им на весь день.
Алёна также создала тематический паблик, в котором можно отписываться, где и какая именно лежит открытка. Таким образом стремящиеся получить счастливое послание могут понять её местонахождение. Также любой желающий примкнуть к рядам эмоушионистов может создать открытку сам и оставить её где захочет, на радость будущим владельцам маленького счастья.
В общем, в эмоушионизме настоящая свобода действий с одним условием — творить счастье и самому быть счастливым.
Фото: Алёна Стоунч
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Поделись улыбкою своей — примкни к движению эмоушионизм
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