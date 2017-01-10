В Волгограде запустили два новых автобуса

В рамках обновления администрацией Волгограда городской транспортной системы с января нового года между Дзержинским и Советским районом открыли два новых автобусных маршрута №65 «Жилгородок – ул. Тулака» и №35 «Больничный комплекс – ул. Тулака».

Автобус №35 «Больничный комплекс – ул. Тулака» следует с интервалом от 10 до 15-20 минут через следующие пункты: ул. Космонавтов, б-р 30-летния Победы, 2-й км, ул. 7-й Гвардейской, Центральный рынок, «Торговый центр», ул. им. Тулака.

Маршрут № 65 «Жилгородок - ул. им. Тулака» имеет следующий путь: ул. Космонавтов, ул. 51-й Гвардейской, ул. им. Хорошева, ул. Комсомольская, «Торговый центр», ул. им. Тулака. В часы-пик интервал составит 6 минут, в обычное время – 10-12 минут.

Напомним, что в декабре 2016 года уже были открыты новые маршруты № 85 «Жилгородок – Кардиоцентр» и № 20 «Пл. им. Дзержинского – ул. Аллея Героев».

В ближайшее время волгоградцы смогут воспользоваться еще несколькими новыми автобусами: № 55 «К-р «Юбилейный» – 7-я больница», № 25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель»» и самый протяженный № 95 «пос. ГЭС – ул. Тополевая».

Новые автобусы были открыты по результатам конкурса на обслуживание 7 муниципальных маршрутов, проводимого администрацией города. Победителем конкурса стала компания ООО «Волгоградский автобусный парк», входящий в иногородний холдинг «ПитерАвто». Отметим, что «заезжая» компания активно поддерживается городскими властями, в то время как на местные перевозчики остаются не у дел.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда