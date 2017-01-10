Из Чехии экстрадирован россиянин, обвиняемый в убийстве следователя



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД РФ, Исрапилов летом 2010 года совершил разбойное нападение на квартиру следователя СУ МВД по Республике Дагестан подполковника полиции Хулатаева Ю.Х. в Махачкале. Помимо Исрапилова в числе налётчиков было ещё несколько человек. Бандиты расправились со следователем, забрав деньги и другие ценности на сумму свыше 1,5 миллиона рублей, и скрылись.

Исрапилов подался в бега заграницу, в то время как остальные его соучастники скрывались на территории РФ. В ходе расследования дела они были установлены и ликвидированы. Находившийся в международном розыске с осени 2011 года Исрапилов проживал в Германии под чужим именем, откуда вскоре был выслан в Чехию за подделку документов.

В настоящее время сотрудники НЦБ Интерпола МВД России согласовали с чешскими коллегами организацию по экстрадиции фигуранта в Россию.



Лилия Финько

Фото: МВД РФ