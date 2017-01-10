Сарепта приглашает узнать тайны святок



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», святки — праздничные дни от Рождества до Крещения, когда таинство переплетается с мистикой, чтобы приоткрыть завесу в будущее.

«Старая Сарепта» решила провести с гостями и жителями Волгограда таинственные гадания и предсказания в подвалах XVIII века при свечах. Желающим окунуться в тайну святых вечеров, узнать ритуалы, проводимые на Руси и в Европе в рождественские святки, необходимо предварительно записаться.

«Сарепта» отмечает, что на обряд будут приглашены только самые смелые и старше 18 лет.





Лилия Финько

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Старая Сарепта"