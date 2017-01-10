"Сарепта" приглашает узнать тайны святок Печать
10.01.2017 11:18

Сарепта приглашает узнать тайны святок

В пятницу 13 января музей-заповедник «Старая Сарепта» проведёт «Тайны святых вечеров».


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», святки — праздничные дни от Рождества до Крещения, когда таинство переплетается с мистикой, чтобы приоткрыть завесу в будущее.

«Старая Сарепта» решила провести с гостями и жителями Волгограда таинственные гадания и предсказания в подвалах XVIII века при свечах. Желающим окунуться в тайну святых вечеров, узнать ритуалы, проводимые на Руси и в Европе в рождественские святки, необходимо предварительно записаться.

«Сарепта» отмечает, что на обряд будут приглашены только самые смелые и старше 18 лет.

Лилия Финько

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Старая Сарепта"

 

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