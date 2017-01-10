Жителей Дзержинского района ожидает отключение воды

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии, в ряде многоквартирных домов и зданий Дзержинского района с 22:00 10 января по 03:00 12 января будет ограничена подача холодного и горячего водоснабжения в связи с врезкой в сети водовода диаметром 400 мм.

Ограничение подачи воды коснется жителей многоквартирных домов по следующим адресам:

проспект Жукова 106 и 106 а,

бульвар 30-летия Победы 29,29б,31 и 31б, 33,35,37,

улица Землячки 44 и 46,

ТСЖ «Жукова, 112».

Кроме того, без воды останется воинская часть № 59, 60 и частные жилые дома по проспекту Жукова 102/1 - 102 /43.

В числе отключаемых абонентов окажутся также магазины и компании:

магазин «МАН» по ул. Землячки - ул. Жукова,

магазины «Парк - Хаус» и «Оби»,

кафе «Франтель»,

пункт быстрого питания по улице Землячки 38-40 возле мини-рынка «Виктория»,

торговый павильон по проспекту Жукова 116 б

ПБОЮЛ Хвастовцева М.В. проспект Жукова, 106.

ЗАО «Тандер» по бульвару 30-летия Победы, 29,

ООО «ЮКОР» по бульвару 30-летия Победы,27б,

ООО «Манхеттен Девелопмент» по бульвару 30-летия Победы,27б,

автомойка «Акватория» по бульвару 30-летия Победы,21,

ООО «Энтузиаст» по бульвару 30-летия Победы, 39а

магазин по бульвару 30-летия Победы, 39.

- На время отключения водоснабжения в жилой сектор и котельную проспекта Жукова, 112б будет организован подвоз технической воды, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Надира Коннова