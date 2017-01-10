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|Жителей Дзержинского района ожидает отключение воды
|10.01.2017 11:39
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии, в ряде многоквартирных домов и зданий Дзержинского района с 22:00 10 января по 03:00 12 января будет ограничена подача холодного и горячего водоснабжения в связи с врезкой в сети водовода диаметром 400 мм.
Ограничение подачи воды коснется жителей многоквартирных домов по следующим адресам:
проспект Жукова 106 и 106 а,
Кроме того, без воды останется воинская часть № 59, 60 и частные жилые дома по проспекту Жукова 102/1 - 102 /43.
В числе отключаемых абонентов окажутся также магазины и компании:
магазин «МАН» по ул. Землячки - ул. Жукова,
- На время отключения водоснабжения в жилой сектор и котельную проспекта Жукова, 112б будет организован подвоз технической воды, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Надира Коннова
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