Жителей Дзержинского района ожидает отключение воды Печать
10.01.2017 11:39

Жителей Дзержинского района ожидает отключение воды

В Дзержинском районе города Волгограда на время проведения работ по врезке участка нового водопровода планируется ограничение горячего и холодного водоснабжения.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии, в ряде многоквартирных домов и зданий Дзержинского района с 22:00 10 января по 03:00 12 января будет ограничена подача холодного и горячего водоснабжения в связи с врезкой в сети водовода диаметром 400 мм.

Ограничение подачи воды коснется жителей многоквартирных домов по следующим адресам:

проспект Жукова 106 и 106 а,
бульвар 30-летия Победы 29,29б,31 и 31б, 33,35,37,
улица Землячки 44 и 46,
ТСЖ «Жукова, 112».

Кроме того, без воды останется воинская часть № 59, 60 и частные жилые дома по проспекту Жукова 102/1 - 102 /43.

В числе отключаемых абонентов окажутся также магазины и компании:

магазин «МАН» по ул. Землячки - ул. Жукова,
магазины «Парк - Хаус» и «Оби»,
кафе «Франтель»,
пункт быстрого питания по улице Землячки 38-40 возле мини-рынка «Виктория»,
торговый павильон по проспекту Жукова 116 б
ПБОЮЛ Хвастовцева М.В. проспект Жукова, 106.
ЗАО «Тандер» по бульвару 30-летия Победы, 29,
ООО «ЮКОР» по бульвару 30-летия Победы,27б,
ООО «Манхеттен Девелопмент» по бульвару 30-летия Победы,27б,
автомойка «Акватория» по бульвару 30-летия Победы,21,
ООО «Энтузиаст» по бульвару 30-летия Победы, 39а
магазин по бульвару 30-летия Победы, 39.

- На время отключения водоснабжения в жилой сектор и котельную проспекта Жукова, 112б будет организован подвоз технической воды, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Надира Коннова

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