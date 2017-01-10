Администратору «группы смерти» продлили домашний арест

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|10.01.2017 15:37
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Молодой человек вёл несколько групп в социальной сети «ВКонтакте», которые подталкивали подростков к самоубийству. Группы являлись закрытыми, вступить в них можно было с помощью определённой кодовой фразы.
«Воздействию злоумышленников подвергались, прежде всего, ребята, столкнувшиеся с типичными подростковыми проблемами, которым взрослые "доброжелатели" навязывали радикальный выход из ситуации», - сообщили ранее в пресс-службе петербургского управления СК РФ.
Ведомство уже обращалось к общественности помочь в расследовании уголовного дела Будейкина. Всем, кому что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис, просьба сообщить информацию в правоохранительные органы. Следствие гарантирует анонимность сообщений.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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