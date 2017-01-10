Администратору «группы смерти» продлили домашний арест Печать
10.01.2017 15:37

Администратору «группы смерти» продлили домашний арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 мая срок ареста Филиппа Будейкина, администратора «группы смерти» в одном из интернет-сообществ.


Будейкин, более известный под псевдонимом «Филипп Лис», был обвинён в подстрекательстве к самоубийству.

Молодой человек вёл несколько групп в социальной сети «ВКонтакте», которые подталкивали подростков к самоубийству. Группы являлись закрытыми, вступить в них можно было с помощью определённой кодовой фразы.

На данный момент известно о 15 школьниках из различных регионов страны, которые, выполняя задания администраторов, покончили с жизнью.

«Воздействию злоумышленников подвергались, прежде всего, ребята, столкнувшиеся с типичными подростковыми проблемами, которым взрослые "доброжелатели" навязывали радикальный выход из ситуации», - сообщили ранее в пресс-службе петербургского управления СК РФ.

Ведомство уже обращалось к общественности помочь в расследовании уголовного дела Будейкина. Всем, кому что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис, просьба сообщить информацию в правоохранительные органы. Следствие гарантирует анонимность сообщений.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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