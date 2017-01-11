В Волгограде на Крещение будет открыто 8 купелей



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии Волгограда, 19 января в городе будет организованы восемь купелей с молебнами водосвятия.

Жители Красноармейского района смогут выбрать одну из двух купелей. Первая будет расположена на Волго-Донском судоходном канале в посёлке Южный на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет». Вторая – на набережной Волги у монумента В.И. Ленину, которая будет открыта с 21-00 18 января до 12-00 19 января.



В Кировском районепрорубят купель на набережной Волги возле пристани им. Руднева с 22-00 18 января до 16-00 19 января.



В Советском районе прорубь для купания появится на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне с 18-00 18 января до 22-00 19 января.



В Дзержинском районе купель появится уже традиционно на пруду Ангарский с 22-30 18 декабря до 6-00 19 января.

В Центральном районе крещенские купания пройдут на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии, напротив причала № 9.



Жители Краснооктябрьского района смогут окунуться в проруби, расположенной на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а), с 18-00 18 января до 20-00 19 января.



В Тракторозаводском районе купель появится на территории пляжа на Спартановке, напротив жилого дома № 4 по ул. Грамши с 20-00 18 января до 16-00 19 января.

В местах организации крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и полиции, а также народная дружина.



Лилия Финько

Фото: globallookpress