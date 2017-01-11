В Волгоградском регионе продолжается набор волонтеров ЧМ-2018 по футболу

Как сообщили "СоцИнформБюро" в комитете молодежной политики, регистрация кандидатов ведется на сайте волонтер34.рф и продлится она до июля текущего года. В настоящее время специалисты регионального волонтерского центра и рекрутинговых центров по набору и подготовке городских волонтеров интервьюируют тех, кто заполнил анкеты ранее.

В комитете отмечают, что пройти собеседование можно очно или в онлайн-режиме по Skype.

Напомним, стать волонтером может любой желающий, если он подходит по возрасту, владеет английским языком, обладает стрессоустойчивостью, исполнительностью, готовностью работать в команде и приветливостью.

Городские волонтеры должны будут помогать болельщикам ориентироваться в городе, предоставлять туристическую информацию, создавать атмосферу спортивного праздника и гостеприимства, помогать при организации и проведении фестиваля болельщиков. Во время работы на мероприятиях чемпионата городских волонтеров обеспечат питанием и униформой. Также волонтерам предоставят бесплатный проезд и подарят памятные сувениры.

Всего Волгоградскому региону нужно подготовить 3,5 тысяч волонтеров, 2 тысячи из которых городские.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба комитета молодежной политики Волгоградской области