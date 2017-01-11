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|Россияне всё чаще заменяют мясо картошкой
|11.01.2017 14:03
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Мяса за два года стали потреблять на 2 килограмма меньше, сахара — на один, рыбы — на 5, молочных продуктов на 9 килограммов. Вместо этих продуктов на столах российских граждан стало больше появляться картофеля и бахчевых. За два года их потребление увеличилось на три килограмма.
Начиная с 2015 года ситуация не меняется: россияне всё меньше едят мяса, рыбы и «молочки», предпочитая им овощи.
Эксперты считают, что изменение рациона кроется в росте цен на продовольствие. Более того, с российского рынка под давлением наложенных санкций уходят крупные импортные поставщики молока и мяса, а наладить отечественное производство в краткие сроки невозможно.
Генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова отметила, что в настоящее время еда является основной частью расходов российских граждан. На пропитание многие жители страны тратят до половины своего бюджета. Поэтому, до тех пор пока цены будут расти, а доходы падать, люди продолжат заменять продукты с высокой пищевой ценности на более дешёвые аналоги.
Лилия Финько
Фото: globallookpress
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