Автором петиции о сокращении дней новогодних праздников является житель города Москвы Данилин Павел. В своем обращении он отмечает, что "это позволит существенно оздоровить нацию, наладит работу государственного аппарата, бюджетных организаций и частных структур".

Москвич просит президента России рассмотреть возможность сокращения срока новогодних праздников до 2 праздничных дней — 1 и 2 января.

"Это решение предотвратит значительное число алкогольных и пищевых отравлений, преступлений на фоне постновогодней депрессии и делириума, наркотического и иного видов опьянения. Это решение позволит гражданам страны получать квалифицированную медицинскую помощь, а также пользоваться государственными услугами, в совершенно мертвый сегодня период между 30 декабря и 11 января. Наконец, это решение также повысит обороноспособность нашей страны", - отмечает автор петиции.

Стоит отметить, что эту идею поддержало не так много человек, как рассчитывал житель Москвы. Петиция, появившаяся на сайте три дня назад, набрала всего... 80 подписей.

Те россияне, которые высказались ЗА сокращение новогодних праздников, так прокомментировали данную инициативу:

"Многие годы я чертыхаюсь от такой длительности праздников и боюсь, что многие могут впасть в запой до 15-20 января. Берегите наше здоровье!", - написал Владимир С. из Екатеринбурга.

"Я подписываюсь, потому что согласен с сокращением каникул до 2-3 дней. Сам после этих каникул чувствую недомогание. И всех, кого знаю, говорят только о том, что эти новогодние каникулы никому ненужны", - прокомментировал москвич Дмитрий Р.

"Поддерживаю автора петиции и прошу сократить праздничные дни до двух дней. Простой народ теряет много в зарплате, не работают больницы, учреждения, банки. Страна почти полмесяца спит, за рубежом 2 дня празднуют и идут на работу. Над нами и так весь мир смеется, что много отдыхаем на Новый год", - поддержала Регина Т. из города Кирова.

"Если хотите нормально жить, надо работать!", - отметил житель Рязани Александр П.

Надира Коннова