Россияне потребовали убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира 2018 года

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|11.01.2017 15:45
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Как стало известно "СоцИнформБюро", почти 100 тысяч россиян поставили свои подписи под обращением в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста с просьбой улучшить новогоднее телевизионное шоу в следующем 2018 году.
Сбор подписей был объявлен после праздничного эфира телеканала, где транслировались проекты с Филиппом Киркорова, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным в главных ролях. Этот показ вызвал невероятный поток гневной критики не только со стороны простых россиян, но и известных деятелей культуры. Константину Эрнсту даже предложили провести опрос, дабы выяснить, что же хотят видеть жители страны в новогоднем эфире.
Автором петиции стал житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян. По его словам, "Первому каналу" следует срочно провести работу над ошибками и поменять новогоднее телевидение.
"...То, что происходило в вашем новогоднем эфире, — это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир "Первого канала"? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!" — отмечает автор обращения.
В ответ на это замглавы Минкомсвязи Алексей Волин отметил, что "в России лучшее в мире телевидение, а если кому-то не нравятся новогодние эфиры, их можно просто не смотреть". По словам чиновника, у ведомства нет претензий к качеству шоу, которые транслировались на российских каналах в новогоднюю ночь.
Отметим, что ранее новогодний эфир 2016-2017 был раскритикован известным продюсером Максимом Фадеевым. Он сравнил происходящее с погружением в ад. Фадеев сказал, что "так и не смог досмотреть шоу ни на одном из федеральных телеканалов".
Станислав Садальский в своем блоге написал, что "опубликованная недавно в Сети петиция от 100 тысяч россиян под обращением в адрес генерального директора Константину Эрнсту с просьбой улучшить новогоднее шоу в 2018 году спровоцировало ответ от нашей любимицы Аллуси: "Ну, что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом - настоящее счастье"".
Надира Коннова
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