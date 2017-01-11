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|О чём молчат в российских семьях
|11.01.2017 15:53
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33% опрошенных заявили, что никогда не обсуждают в своих семьях тему секса и связанных с ним проблем. А 15% респондентов не говорят о суициде.
Запретными темами оказались смерть, тяжёлая болезнь близких и то, что уже нельзя изменить и поправить. Каждый из двух вариантов набрал по 7% голосов.
5% участников исследования сообщили, что в их семьях под запретом тема по вопросам религии, веры в бога. Столько же респондентов не говорят о «тёмных страница истории страны».
Запретные темы секса и самоубийства оказались основаны на религиозном сознании людей, ведь это одни из самых жёстких табу, считает заместитель директора Алексей Гражданкин.
- Тема табуирована довольно давно, эти запреты, как мы видим, сохраняются, - объяснил представитель ведомства.СоцИнформБюро», почему стоит менять отношение к обсуждению секса и суицида с родными.
- Если о чём-то не говорить — не значит, что этого нет или не случится в вашей жизни. Столь табуированные темы — как раз те, о которых стоит говорить, но говорить умеючи. К чему приводит замалчивание? К тому, что информацию об этом дети почерпнут в другом источнике (и возможно, неплохую информацию), но говорить о проблемах в этой сфере со своими близкими они не смогут. А с кем тогда это обсуждать, у кого просить помощи, поддержки, кто подскажет, когда уже точно нужно обратиться к специалисту, например? Тем более, что эти вопросы — любовь, секс, суицид, смерти и потери — могут стать базовыми для самораскрытия родных людей, и проблема недопонимания, о которой говорят и дети, и родители, могла бы стать не такой уж проблемой, если бы те и другие хотя бы пытались говорить.
Вопрос не только в «табу», считает Алёна Август, но и в отсутствии навыков обсуждения подобных тем. Люди попросту опасаются таких разговоров, боясь «навредить», и того, что сказать будет нечего, а потому уходят от темы.
- Разговаривать на подобные темы необходимо ещё и потому, что во многом проблемы в этих сферах возникают от непонимания или отрицания родительской модели поведения — и ведь в разговорах зачастую выясняется, что одни приписывают другим совсем другие мысли и чувства. Говорить вообще полезно для взаимоотношений, но этот навык ещё развивать и развивать. К сожалению, на центральных каналах формируется несколько иная модель поведения — все эти крикливые разборки: кто чей ребенок и кто кому как изменил, когда и с кем — совсем не тот разговор, который нужен. В России пока нет даже сложившейся практики похода к психологу в сложной ситуации, а ведь многих сложностей можно было бы избежать, если бы близкие люди просто начали хотя бы говорить о том, что происходит. Учить этому? Для начала надо бы научить этому тех, кто должен учить — воспитателей, учителей, социальных педагогов и прочих людей, сопровождающих ребёнка и семью, - объяснила эксперт.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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