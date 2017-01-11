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|Закон о смягчении «домашних побоев» прошёл первое чтение
|11.01.2017 17:14
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Исчезновение этих слов в законе позволит квалифицировать легкое домашнее насилие, совершенное впервые, как административное правонарушение. Повторное насилие планируют оставить расценивать как уголовное преступление.
Инициатор проекта сенатор Совета Федерации Елена Мизулина считает, что закон исправит серьёзную несправедливость. Нанесение побоев незнакомым людям, которые не влекут за собой последствий, считаются в России административным правонарушением. А нанесение побоев родственникам — уголовным преступлением.
Чтобы исправить такое «предвзятое» отношение к незнакомцам, сенатор предложила декриминализовать «домашние побои» и приравнять их тем самым к административному правонарушению.
Мизулина аргументировала необходимость поправок тем, что нет ничего страшного в «шлепках», нанесённым домочадцам, а ныне действующая уголовная статья грубо вмешивается в семью.
Такое заявление породило множество дискуссий среди депутатов, экспертов и общественности. Большинство считает, что изменение закона может увеличить случаи домашнего насилия.
Депутат от фракции Единая Россия Оксана Пушкина напомнила, что только по официальной статистике ежегодно в стране более 600 тысяч женщин подвергается домашнему насилию, треть таких женщин страдает от рукоприкладства постоянно.
Проведённый в минувшем декабре опрос показал, что почти половина (44%) россиян выступила против такой инициативы, 33% затруднились с ответом, 23% респондентов законопроект поддержало.
Юрист Дмитрий Курдесов считает, что такие поправки могут привести к печальным последствиям.
- Есть закон, а есть реальная жизнь, которая показывает, что домашнее насилие – одна из важнейших проблем современного российского общества. В нашей стране не принято говорить об отцах и мужьях, которые измываются над детьми и женами, очень часто конфликты не покидают стен квартиры. Статистика, впрочем, показывает, что большинство продолжительных бытовых ссор заканчиваются тяжкими последствиями – не синяками, а серьезными переломами, если не летальным исходом, - отметил Дмитрий Валерьевич.
Впрочем, несмотря на опасения россиян, рассмотрение законопроекта в первом чтении было принято практически единогласно, один депутат проголосовал против и один воздержался.
Фото: globallookpress
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