В Волгограде в новогодние праздники выявили новые неблагополучные семьи

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», за время новогодних праздников комиссии проверили более 4 тысяч неблагополучных семей в Котовском, Новониколаевском, Октябрьском, Руднянском, Среднеахтубинском и Чернышковском районах области, а также Михайловке, Волжском и Волгограде.

По результатам проверок 58 родителей были привлечены к административной ответственности. 13 детей было решено отправить в больницы и учреждения соцзащиты. Также выявились новые неблагополучные семьи.

«Эта работа дала серьезные результаты: по итогам проверок выявлены неблагополучные семьи, которые ранее оставались вне поля зрения», — прокомментировала мероприятия заместитель губернатора Зина Мержоева в ходе видеоселекторного совещания.

На совещании была также отмечена и результативность проверяющих служб. За весь период проведения рейдов хорошо сработала лишь половина из всех намеченных комиссий. Так, только в 14 муниципальных образованиях региона инспекторы провели слаженную и эффективную работу, однако столько же районов показали низкий уровень результативности.



Лилия Финько

Фото: архив МВД России