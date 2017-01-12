Метеорологи предупреждают жителей Волгоградской области о плохих погодных условиях Печать
12.01.2017 10:35

Метеорологи предупреждают жителей Волгоградской области о плохих погодных условиях

С утра во многих районах наблюдается сильный гололед, ухудшение видимости и изморозь.

Сегодня синоптики Волгоградского центра по гидрометеорологии опубликовали штормовые сообщения в связи с ухудшением погодных условий на территории региона.

Согласно сообщению, во Фролово, Котельниково, Елани, Даниловке и Нижнем Чире сегодня ухудшение видимости из-за дымки. Также в Рудне, Фролово и Котельниково ожидается изморозь. Волгоград и Иловлю ждет гололед.

Автомобилистам рекомендуется учитывать данные особенности погоды при движении по дорогам региона.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru