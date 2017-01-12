Метеорологи предупреждают жителей Волгоградской области о плохих погодных условиях

С утра во многих районах наблюдается сильный гололед, ухудшение видимости и изморозь. Сегодня синоптики Волгоградского центра по гидрометеорологии опубликовали штормовые сообщения в связи с ухудшением погодных условий на территории региона. Согласно сообщению, во Фролово, Котельниково, Елани, Даниловке и Нижнем Чире сегодня ухудшение видимости из-за дымки. Также в Рудне, Фролово и Котельниково ожидается изморозь. Волгоград и Иловлю ждет гололед. Автомобилистам рекомендуется учитывать данные особенности погоды при движении по дорогам региона. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >