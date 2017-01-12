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|Метеорологи предупреждают жителей Волгоградской области о плохих погодных условиях
|12.01.2017 10:35
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Сегодня синоптики Волгоградского центра по гидрометеорологии опубликовали штормовые сообщения в связи с ухудшением погодных условий на территории региона.
Согласно сообщению, во Фролово, Котельниково, Елани, Даниловке и Нижнем Чире сегодня ухудшение видимости из-за дымки. Также в Рудне, Фролово и Котельниково ожидается изморозь. Волгоград и Иловлю ждет гололед.
Автомобилистам рекомендуется учитывать данные особенности погоды при движении по дорогам региона.
Юлия Соболева
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