Волгоградцы массово встанут на лыжи Печать
12.01.2017 12:46

Волгоградцы массово встанут на лыжи

В Волгограде 15 января в рамках Всероссийского "Дня снега" состоится открытое первенство по лыжным гонкам. Принять участие в соревновании приглашаются все любители активного зимнего отдыха.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, в программе соревнований - забег на дистанции в 500 м, 3 км и 5 км. Кроме того, планируется проведение семейных эстафет, футбола на снегу, конкурсов и викторины "Зимние забавы".

В горадминистрации отметили, что победителей и призеров состязаний ждут медали и грамоты.

Торжественное открытие соревнований состоится на территории усадьбы "Сосновый бор" в 11:50.

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявки в главную судейскую коллегию 13 января с 14:00 до 20:00 и 14 января с 10:00 до 15:00 в экипировочный центр "СПОРТиЯ".

Напомним, что "День снега" будет проводиться в России в третий раз. Впервые Волгоградский регион принял участие в этом спортивном празднике 17 января 2016 года. Тогда наша область присоединилась к акции вместе с еще более 30 регионами страны.

Всероссийский День снега призван популяризировать активный образ жизни, а также привлечь детей и молодежь к занятиям зимними видами спорта.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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