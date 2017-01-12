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|Волгоградцы массово встанут на лыжи
|12.01.2017 12:46
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, в программе соревнований - забег на дистанции в 500 м, 3 км и 5 км. Кроме того, планируется проведение семейных эстафет, футбола на снегу, конкурсов и викторины "Зимние забавы".
В горадминистрации отметили, что победителей и призеров состязаний ждут медали и грамоты.
Торжественное открытие соревнований состоится на территории усадьбы "Сосновый бор" в 11:50.
Для участия в соревнованиях необходимо подать заявки в главную судейскую коллегию 13 января с 14:00 до 20:00 и 14 января с 10:00 до 15:00 в экипировочный центр "СПОРТиЯ".
Напомним, что "День снега" будет проводиться в России в третий раз. Впервые Волгоградский регион принял участие в этом спортивном празднике 17 января 2016 года. Тогда наша область присоединилась к акции вместе с еще более 30 регионами страны.
Всероссийский День снега призван популяризировать активный образ жизни, а также привлечь детей и молодежь к занятиям зимними видами спорта.
Надира Коннова
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