В Волгограде 13 и 14 января ограничат движение транспорта

13 января в период проведения общественно-массового мероприятия будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств по проезду на улице Пушкина в границах от улицы Володарского до Аллеи Героев. Время ограничения - с 06:00 до 23:00.

Волгоградским автомобилистам предлагается объезд по улицам Володарского, Мира, Аллеи Героев и проспекта им. В.И. Ленина.

Движение также будет перекрыто и при проведении Новогоднего Велопарада 14 января. С 12:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта в центре города по мере прохождения велосипедной колонны от Площади Сталинградской Победы до Площади Павших борцов.

Движение, а также остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на крайней правой полосе проезжей части проспекта им. В.И. Ленина по направлению движения от выезда с Площади Сталинградской Победы до Аллеи Героев, а также на автомобильной дороге Аллеи Героев по направлению движения от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира, сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда