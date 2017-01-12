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|В Волгограде 13 и 14 января ограничат движение транспорта
|12.01.2017 13:57
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13 января в период проведения общественно-массового мероприятия будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств по проезду на улице Пушкина в границах от улицы Володарского до Аллеи Героев. Время ограничения - с 06:00 до 23:00.
Волгоградским автомобилистам предлагается объезд по улицам Володарского, Мира, Аллеи Героев и проспекта им. В.И. Ленина.
Движение также будет перекрыто и при проведении Новогоднего Велопарада 14 января. С 12:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта в центре города по мере прохождения велосипедной колонны от Площади Сталинградской Победы до Площади Павших борцов.
Движение, а также остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на крайней правой полосе проезжей части проспекта им. В.И. Ленина по направлению движения от выезда с Площади Сталинградской Победы до Аллеи Героев, а также на автомобильной дороге Аллеи Героев по направлению движения от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира, сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда.
Надира Коннова
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