Импортозамещение в IT-сфере: итоги и основные направления

Генеральный директор Национального центра информатизации Константин Солодухин рассказал журналистам об результатах работы и приоритетных разработках компании.

По словам Солодухина, на данный момент ситуация с отечественным софтом нестабильная. Встать в один ряд с зарубежными производителями ПО хотя бы на российском рынке НЦИ пока не может, несмотря на сильную поддержку государства.

- Быть лидером на рынке автоматизации органов государственной власти и госкорпораций сложно, но куда сложнее организовать промышленное производство софта мирового качества, который не только станет альтернативой иностранному ПО внутри страны, но и может стать одной из экспортных позиций. Сложно создать защищенную операционную систему или СУБД, способные работать с документами класса «совершенно секретно», но несопоставимо сложнее создать экосистему программных продуктов, - заявил Солодухин изданию "Лента.ру".

Отвечая на вопрос о прибыли от создания отечественных программ, гендиректор НЦИ отметил улучшение финансовых показателей.

- Наша выручка выросла за год в 6 раз, органический рост — почти в 3 раза. Рентабельность в 2016 году составила 12%. Мы ожидаем, что темпы роста сохранятся, в планах на 2017 год наша выручка должна достичь 7,5 миллиарда рублей, - ответил Солодухин.

Наиболее важным направлением для НЦИ Солодухин назвал работу над Единой государственной информационной системой здравоохранения. Также в проекте НЦИ разработка Единой электронной образовательной среды (ЕЭОС).

По аналогии с работой ЕГИСЗ специалисты НЦИ хотят разработать систему личных кабинетов для школьников, учителей, родителей и работников образовательной сферы, в которых каждый участник сможет коммуницировать и узнавать информацию через интернет или специальные планшеты.

- Если сейчас открыть доступ к образовательному контенту для учащихся среднестатистической российской школы, то с высокой долей вероятности «рухнет» либо сервер, либо канал связи. ИТ-инфраструктура школ концептуально устарела, и мы разрабатываем требования и идеологию образовательных систем нового поколения, - сказал Солодухин.

Еще одним приоритетным направлением глава НЦИ считает создание и продвижение инженерного ПО, поскольку оно позволяет не только повышать качество изделий на производстве, но и ускоряет вывод на рынок новой продукции.

Для успешной работы над программным обеспечением для машиностроительных предприятий летом 2016 года НЦИ подписало договор о совместной деятельности с крупнейшим производителем корпоративного ПО - компанией SAP.

Кроме того, Национальный центр информатизации сейчас занимается разработкой проекта IT-инфраструктуры к чемпионату мира по футболу-2018. За основу будут взяты разработки для Олимпиады в Сочи 2014 года и Универсиады в Казани 2013-го. На данный момент уже реализованы первые этапы проекта на жеребьевке Кубка Конфедераций.

- Отечественная IT-индустрия растет, и это хороший знак для цифровой экономики. В то же время не стоит расслабляться, важно максимально оперативно создать те самые прорывные технологии, которые помогут государству гибко управлять различными секторами экономики и правильно развивать их, - подытожил генеральный директор НЦИ.

Для справки:

Национальный центр информатизации – дочерняя компания ГК «Ростех», созданная в 2014 году для разработки программного обеспечения для государственных корпораций и органов государственной власти.

Юлия Соболева

Фото: НЦИ