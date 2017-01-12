В России появится сервис для быстрых похорон Umer

На своей официальной странице Дмитрий Геранин объявил о работе над проектом Umer, который помогает подобрать удобный для клиента вариант захоронения своих родных и близких.

- На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь? – написал Дмитрий Геранин в Facebook.

Ресурс будет рассчитывать по заданным параметрам примерную стоимость похорон, сообщать о необходимых документах и связывать клиента выгодным для него с похоронными бюро.

На официальной странице приложения указано: «Мы не поможем вам пережить утрату, но расскажем, какие документы собрать и предложим хороший вариант захоронения или кремации».

Запуск приложения планируется через несколько месяцев.



Приложение вот-вот появится в сторах. Если Вам интересно попробовать его раньше других, оставьте свой e-mail, - сообщается на сайте.

Юлия Соболева

Фото: сайт umer.mobi