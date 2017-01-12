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|В России появится сервис для быстрых похорон Umer
|12.01.2017 16:32
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На своей официальной странице Дмитрий Геранин объявил о работе над проектом Umer, который помогает подобрать удобный для клиента вариант захоронения своих родных и близких.
- На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь? – написал Дмитрий Геранин в Facebook.
Ресурс будет рассчитывать по заданным параметрам примерную стоимость похорон, сообщать о необходимых документах и связывать клиента выгодным для него с похоронными бюро.
На официальной странице приложения указано: «Мы не поможем вам пережить утрату, но расскажем, какие документы собрать и предложим хороший вариант захоронения или кремации».
Запуск приложения планируется через несколько месяцев.
Юлия Соболева
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В России появится сервис для быстрых похорон Umer
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