В России появится сервис для быстрых похорон Umer Печать
12.01.2017 16:32

В России появится сервис для быстрых похорон Umer

Разработчик «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин запускает сервис для организации похорон через мобильный телефон.

На своей официальной странице Дмитрий Геранин объявил о работе над проектом Umer, который помогает подобрать удобный для клиента вариант захоронения своих родных и близких.

- На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь? – написал Дмитрий Геранин в Facebook.

Ресурс будет рассчитывать по заданным параметрам примерную стоимость похорон, сообщать о необходимых документах и связывать клиента выгодным для него с похоронными бюро.

На официальной странице приложения указано: «Мы не поможем вам пережить утрату, но расскажем, какие документы собрать и предложим хороший вариант захоронения или кремации».

Запуск приложения планируется через несколько месяцев.

Приложение вот-вот появится в сторах. Если Вам интересно попробовать его раньше других, оставьте свой e-mail, - сообщается на сайте.

Юлия Соболева
Фото: сайт umer.mobi

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